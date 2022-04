Saetta McQueen di Cars sfida una BMW: chi vincerà?

Un video girato in Russia mostra una drag race al semaforo tra una BMW e l'auto protagonista del cartone animato Cars: finzione o realtà?

Il miglior cartone animato che sa raccontare la passione per i motori e le corse? Sicuramente Cars, della Disney Pixar: il suo protagonista, Saetta McQueen, è certamente entrato nel cuore di giovani e adulti, al punto che diversi appassionati sparsi per il mondo hanno deciso di ricrearlo veramente in formato reale, per poi esibirlo in diverse parate e raduni a tema goliardico.

Quello che vogliamo mostrarvi, stavolta, però è differente: chi ha girato il video qua sotto, infatti, si è trovato a un certo punto impegnato in un testa-a-testa al semaforo proprio con la supercar rossa di Cars, la quale ha agilmente battuto la BMW semplicemente spingendo un tantino di più il pedale dell’acceleratore. Ora vi chiederete: “Ma questo Saetta McQueen esiste veramente?“.

La risposta è più complicata di quanto sembra: attraverso un abile utilizzo della computer grafica, il protagonista di Cars è diventato “qualcosa di più” di una semplice animazione 3D, che all’occhio meno esperto potrebbe essere scambiata per una vettura reale. Come è stato possibile tutto ciò? Date un’occhiata a questo link su Youtube: chissà che a qualcuno di voi non venga in mente di provare una cosa simile!