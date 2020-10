Salone Auto e Moto d’Epoca di Padova 2020 dal 22 al 25 ottobre

Da giovedì 22 ottobre a domenica 25 ottobre la più grande kermesse dedicata al mondo dell’automobilismo e del motociclismo d’altri tempi aprirà i battenti. Ecco tutte le informazioni utili

Nonostante l’emergenza Coronavirus, il Salone Auto e Moto d’Epoca di Padova è pronto a regalare emozioni anche quest’anno: la più grande kermesse internazionale dedicata agli appassionati di auto e moto classiche, infatti, è pronta a partire nella giornata di giovedì 22 ottobre per poi proseguire fino a domenica 25 ottobre, per una quattro giorni in cui non mancheranno mostre esclusive, eventi unici… e tanta carne al fuoco, sia a due che a quattro ruote.

Tre, in particolare, saranno le mostre caratterizzanti dell’edizione 2020: si inizierà con quella chiamata “L’ordinario diventa straordinario“, allestita da ACI Storico nel padiglione 3 con all’interno 10 vetture che hanno segnato la storia dell’automobilismo italiano nel secondo dopoguerra. Tra queste il Bisiluro Tarf di Piero Taruffi, il Nibbio di Lurani e la D46 utilizzata da Tazio Nuvolari senza volante, assieme a tante altre che hanno contraddistinto il genio e la passione tricolore per le quattro ruote.

La seconda mostra, invece, è dedicata a quello delle moto e sarà intitolata a Genesio Bevilacqua: con il nome di “L’uomo che ha sconfitto i giganti“, porterà sotto i riflettori 20 modelli sportivi che fanno parte della collezione delle “Moto dei Miti” e che avranno il compito di celebrare la storia del team Althea Racing, grande realtà della Superbike e della Superstock capace di tenere testa alle case ufficiali con la conquista di ben cinque Campionati del Mondo.

L’ultima mostra in programma, infine, è dedicata all’universo Porsche, in particolare ai prototipi che conquistarono tutti e tre i gradini del podio alla 24 Ore di Le Mans del 1970 e che quest’anno, quindi, spegneranno 50 candeline. Ma non è tutto, ovviamente! Nel Salone Auto e Moto d’Epoca di Padova verrà svelata in anteprima europea l’avveniristica Mercedes Classe S, così come la Bentayga, il primo SUV marchiato Bentley, mentre gli appassionati della BMW potranno assistere al debutto italiano del top cruiser R18.

La kermesse padovana, ovviamente, confermerà quanto fatto nelle scorse edizioni, in primis con il settore della compravendita per il mercato auto e moto: chi vorrà acquistare un mezzo d’epoca potrà affidarsi ai rivenditori specializzati presenti nei padiglioni, potrà partecipare alle aste in programma oppure potrà gestire il tutto in maniera privata con altri appassionati venditori. In questo contesto non mancherà il mondo dei ricambi, dove chi ha il desiderio di scovare qualcosa di particolare troverà sicuramente pane per i propri denti: dalle targhe ai libretti di circolazione vintage, dai volanti di una volta ad altri oggetti capaci di suscitare emozione.

Auto e Moto d’Epoca 2020, inoltre, sarà il punto d’incontro per i vari club storici della nostra penisola: i soci potranno incontrarsi, potranno presentarsi ai nuovi arrivati e potranno annunciare raduni futuri, per un momento che si rivelerà ancora più significativo dopo l’intenso lock-down dei mesi scorsi. In quest’occasione, infine, verranno celebrate delle ricorrenze davvero importanti, tra cui i 110 anni del marchio Alfa Romeo, gli 85 della Jaguar, i 60 di Lanca Flavia e i 50 del brand Range Rover.

Chiunque volesse partecipare al Salone di Padova potrà farlo a partire dalle 9 di giovedì 22 ottobre: l’orario fino a sabato sarà 9-18, mentre nella giornata di domenica 25 ottobre la chiusura della kermesse sarà posticipata alle 19. L’indirizzo della fiera è Via Niccolò Tommaseo 59 ed è raggiungibile in auto (attraverso le autostrade A13 e A4), in treno (con scalo alla stazione ferroviaria di Padova) e in aereo (presso l’aeroporto di Venezia o quello di Verona Villafranca, dove poi si dovrà prendere rispettivamente un pullman e un bus navetta + treno per raggiungere la destinazione).

Per quanto riguarda il costo dei biglietti, l’entrata di giovedì al Salone di Padova prevede un prezzo intero di 45 Euro, che si riduce a 30 nella giornata di venerdì e a 25 Euro in quelle di sabato e domenica. E’ possibile anche acquistare un abbonamento valido per due o tre giorni, mentre i bambini sotto i 12 anni o le persone con invalidità all’80% provviste di accompagnatore potranno entrare gratuitamente. L’acquisto dei biglietti e tutte le altre informazioni sono reperibili sul sito ufficiale della manifestazione.