Salone del Camper Parma 2022, la kermesse al via dal 10 al 18 settembre

Oltre 300 espositori in cinque padiglioni per quattro aree tematiche in un'area ampia 100.000 metri quadri: ecco cosa aspettarsi dal Salone del Camper di Parma 2022

Dopo il successo delle edizioni 2020 e 2021, il Salone del Camper è pronto a tornare in scena alla Fiera di Parma: l’immancabile appuntamento per gli appassionati del turismo “open air” prenderà vita dal 10 al 18 settembre, quando la kermesse emiliana alimenterà un’area complessiva di 100.000 metri quadrati dove saranno presenti oltre 300 espositori in cinque padiglioni per quattro aree tematiche. Queste saranno: Caravan e Camper, con tutte le ultime novità del settore, Accessori, Shopping (dove si potranno trovare tanti gadget aggiuntivi) e Percorsi e Mete, dove invece si punterà l’attenzione sui viaggi e le destinazioni da raggiungere nella prossima stagione.

Il Salone del Camper 2022 metterà in mostra quindi tutte le ultime novità in fatto di turismo all’aria aperta e tra queste un posto d’eccezione sarà rappresentato dal cosiddetto E-Vanster del marchio tedesco Pössl. Come potete immaginare questo furgone si caratterizza per il motore completamente elettrico da 100 kW (circa 136 CV) con pacco batterie dall’autonomia massima di 190 km, ampiamente sufficienti per passare da una zona di sosta all’altra godendosi appieno le proprie vacanze.

Altre novità saranno i camper di livello premium del brand italiano Adria, nello specifico il Supersonic Motorhome su telaio Mercedes-Benz con finiture extra-lusso e l’Altea, caravan ecosostenibile e leggero grazie all’impiego della scocca Alko Vario X che ha consentito di alleggerire il modello di 35 kg senza andare incontro ad alcun compromesso per la rigidità. Tra gli accessori, invece, spiccheranno i pannelli fotovoltaici da tetto della Al-Ko VT Electronics e le batterie al litio ultra-performanti della Allcar, così come letti matrimoniali scorrevoli, piani doccia estraibili ad altezza regolabile, pedane per i portatori di handicap e molto altro. Per saperne di più non resta che attendere il prossimo 10 settembre.