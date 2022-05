Salone dell’Auto di Detroit: confermata l’edizione 2022 dal 14-25 settembre

Gli organizzatori del North American International Auto Show hanno confermato ufficialmente l'edizione 2022 della kermesse americana

Dopo essere diventata una delle primissime città ad ospitare il parcheggio intelligente Smart Parking Lab, la città di Detroit è pronta quest’anno ad organizzare il North American International Auto Show, che nel Vecchio Continente è conosciuto con il nome di Salone dell’Auto di Detroit. Si tratta di una kermesse che dal 2020 è ferma causa pandemia Coronavirus ma che nel 2022 tornerà nuovamente in presenza, non nel suo periodo tradizionale di gennaio ma precisamente nelle due settimane che vanno dal 14 al 25 di settembre.

Le novità dopo due anni di “astinenza” sono davvero tante e includono non solo un’inedita veste grafica del logo del Salone, ma anche i test dinamici dei veicoli esposti, diverse attività gratuite per la comunità esterna alla kermesse e il ritorno della celebre Charity Preview, serata di beneficienza che si terrà il giorno precedente l’apertura ufficiale e che, dalla prima edizione del 1976, ha generato ad oggi un totale di 121 milioni di dollari di donazioni.

Luogo principale dell’evento sarà il centro congressi Huntington Place di Detroit, al quale si aggiungeranno la Hart Plaza, il lungofiume e diversi settori del nuovo circuito cittadino che, a partire dal 2023, ospiterà il Gran Premio della serie IndyCar. “Il Salone dell’auto di quest’anno svolge un ruolo di vitale importanza nella promozione delle tecnologie emergenti, in particolare nell’ambito dei veicoli elettrici – ha affermato Rod Alberts, direttore esecutivo del Salone di Detroit – Essendo questa kermesse il prologo per le presentazioni dei nuovi modelli autunnali, prevediamo che sarà un elemento fondamentale per le decisioni di acquisto dei consumatori“.