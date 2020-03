Salone dell’Auto Monaco di Baviera 2021: informazioni e date

Monaco di Baviera si aggiudica il Salone dell’Auto IAA 2021 e succede così a Francoforte, diventando così la principale rassegna tedesca dedicata al mondo dell’automotive. Il cambio di città era stato annunciato già a fine gennaio e le candidate erano Amburgo, Berlino e Monaco di Baviera, su cui è ricaduta la scelta dall’associazione tedesca dei […]

Monaco di Baviera si aggiudica il Salone dell’Auto IAA 2021 e succede così a Francoforte, diventando così la principale rassegna tedesca dedicata al mondo dell’automotive. Il cambio di città era stato annunciato già a fine gennaio e le candidate erano Amburgo, Berlino e Monaco di Baviera, su cui è ricaduta la scelta dall’associazione tedesca dei costruttori di auto (la VDA).

Date Salone di Monaco di Baviera 2021

Ancora non sappiamo quando si terrà il Salone dell’Auto di Monaco di Baviera: solitamente lo IAA si svolgeva tra settembre e ottobre, periodo in cui la città bavarese ospita già la celebre Oktoberfest. Due eventi di questo calibro e di questa portata nello stesso periodo non sarebbero fattibili. Ora tocca a Monaco elaborare e presentare una strategia per rilanciare il salone dell’auto in generale, già in difficoltà e messo ancor più a dura prova dalla situazione sanitaria mondiale che ha fatto sì che il Salone di Ginevra venisse cancellato.

Vedremo se Monaco saprà distinguersi e rilanciare un salone, lo IAA, che è sempre stato molto interessante e ricco di novità.