Salone di Ginevra 2020: Renault punta tutto sulla mobilità elettrica

Al Salone di Ginevra 2020 Renault porterà in scena tutte le sue novità in fatto di vetture elettriche: Twingo ZE, il concept Morphoz, ma anche Clio, Captur e Mégane Hybrid

Il Salone di Ginevra 2020, previsto dal 5 al 15 marzo, è ormai imminente e Renault è pronta a svelare tutte le sue ultime novità. Dopo essersi concentrata a Francoforte sulla guida autonoma a zero emissioni, la Casa francese diventerà protagonista nella prossima kermesse del mondo automotive giocando tutte le sue carte sui veicoli full electric, con ben otto modelli accompagnati dalle new entry in casa Dacia e Alpine.

Nello spazio espositivo del marchio transalpino saranno innanzitutto esposti due concept: il primo è il Morphoz, un veicolo elettrico che svela la visione di Renault sulla mobilità del futuro: un’idea in cui il pilota sarà il fulcro nevralgico della vettura, che potrà essere personalizzata e modulata a seconda dei gusti e delle preferenze (o necessità) del momento. Al suo fianco sarà schierato il Kangoo Z.E. Concept, prototipo di un mezzo completamente elettrico capace di soddisfare i bisogni dei professionisti del settore commerciale.

Oltre a ciò, i riflettori saranno puntati sulla prossima Twingo Z.E., versione elettrica della celebre citycar francese: la sua presentazione è particolarmente attesa, dal momento che diventerà la seconda vettura completamente full electric dopo la Zoe. Spazio anche per le ibride e le ibride plug-in, con Clio, Captur e Mégane in scena nell’allestimento E-Tech. La Mègane, in versione Sporter, sarà tra l’altro svelata al pubblico per la prima volta in assoluto.

Per quanto riguarda Dacia, la proposta offerta al Salone di Ginevra consisterà in un prototipo full-electric, voluto per rispondere alle esigenze di mobilità cittadina a bassi costi, e nel motore TCe 100 ECO-G, nuovo propulsore che andrà ad arricchire la scelta delle motorizzazioni rese disponibili dalla marca di Mioveni. Un piccolo spazio, infine, sarà destinato anche al marchio Alpine, che invece proporrà tre modelli con motori “classici”: due serie limitate della A110 e la A110 SportsX, che trae ispirazione dalla versione che vinse nel Rally di Monte Carlo del 1973.