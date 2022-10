Salone di Ginevra 2023: confermato in Qatar dal 5 al 14 ottobre 2023

Una delle kermesse più importanti nel settore automotive si traferisce a Doha, in Qatar, nello stesso weekend del Gran Premio di F1

Dopo l’annuncio ufficiale dello spostamento della sede da Ginevra a Doha (Qatar), ora arrivano le date: il GIMS, acronimo di Geneva International Motor Show, prenderà vita nel weekend del 5-14 ottobre 2023 presso il Doha Exhibition and Covention Centre e sarà organizzato in concomitanza con il locale Gran Premio di Formula 1, in programma nella giornata dell’8 ottobre.

Si tratta di un’occasione unica per gli appassionati di motori, che potranno approfittare tra l’altro di diverse aree test (anche in pista sul circuito di Losail) per provare con mano le ultime novità che il settore ha da offrire. La circostanza, inoltre, permetterà di vedere per la prima volta il Qatar Auto Museum che avrà il compito di mettere in mostra una delle collezioni più complete al mondo, comprensiva di supercar e serie limitate.

“Le date del nostro eccezionale evento a Doha sono ora fissate e non vediamo l’ora di andare veloci verso la prima edizione del GIMS Qatar – ha affermato Sandro Mesquita, CEO del GIMS – Questa piattaforma si posizionerà come il Salone dell’auto di alto livello per il Medio Oriente, che si svolgerà in concomitanza con la prestigiosa gara di Formula 1 a Doha. Il GIMS Qatar sarà un vero festival di eventi automobilistici globali per più di una settimana“.