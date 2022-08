Salone di Ginevra 2023: si farà, ma a Doha in Qatar!

Il Geneva International Auto Show accusa il terzo stop consecutivo: l'anno prossimo sarà organizzata solo la kermesse di Doha a novembre

E sono tre. Dopo il forfait delle precedenti due edizioni, sembrava che quella del 2o23 avrebbe riportato finalmente vita nelle zone della Svizzera… e invece, ancora una volta, il Salone di Ginevra non si farà. O meglio, sarà organizzato ma non nella tradizionale location alpina: si tratta di un “contrordine” che annulla quanto affermato durante la primavera, quando gli organizzatori del GIMS (Geneva International Motor Show) avevano annunciato la 91° edizione dal 14 al 19 febbraio.

Al contrario, il Salone di Ginevra 2023 (se così lo vogliamo ancora chiamare) prenderà vita solamente come evento internazionale nella città di Doha, in Qatar, durante il mese di novembre. Il motivo? Le ancora forti “incertezze geopolitiche ed economiche a livello mondiale, nonchè i rischi legati allo sviluppo della pandemia da Coronavirus“, come affermato da Maurice Turrettini, Presidente della Fondazione del Salone di Ginevra.

“In questi tempi incerti, molti marchi non sono in grado di impegnarsi a partecipare a una fiera in Europa in inverno. Dopo aver valutato tutti gli elementi, è diventato chiaro alla fondazione che il Salone 2023 non potrà svolgersi a Ginevra come previsto – ha commentato di conseguenza il CEO del GIMS, Sandro Mesquita – Ci dispiace di aver preso questa decisione, che di contro permetterà di focalizzarci sulla pianificazione dell’evento di Doha, in Qatar“.