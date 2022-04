Salone di Ginevra: confermata l’edizione 2023 dal 14 al 19 febbraio

Gli organizzatori del Geneva International Motor Show hanno ufficializzato la presenza in calendario della 91° edizione del Salone di Ginevra per il prossimo anno

Dopo l’annullamento dell’edizione di quest’anno, il Salone di Ginevra si sta organizzando per tornare in pianta stabile dal 2023: l’ufficialità è arrivata in questi giorni dagli stessi organizzatori del GIMS (Geneva International Motor Show) attraverso un breve messaggio postato sul sito ufficiale dell’evento e sui relativi canali social, che di fatto inseriscono nel calendario la 91° edizione per il prossimo 14-19 febbraio 2023.

Aspettiamoci diverse novità in programma, tra cui il nuovo format che avrebbe dovuto esordire quest’anno: in quel di Ginevra, in ogni caso, la kermesse dell’automotive sarà organizzata su cinque giorni e molto probabilmente con diverse precauzioni viste le regole ancora in vigore per contrastare l’emergenza Coronavirus. Al momento non abbiamo notizie ufficiali a riguardo, ma appena possibile vi aggiorneremo.