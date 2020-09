Salone di Ginevra: prende corpo l’idea dell’edizione 2021

Secondo quanto riferito da Automotive News Europa il Salone di Ginevra 2021 potrebbe durare appena tre giorni ed essere aperto solamente per la stampa di settore. Ridimensionamento in vista anche per gli stand espositivi

Una bella notizia arriva ad animare il mondo dei saloni motoristici: pare, infatti, che il Salone di Ginevra possa svolgersi nel 2021 anche se con una serie di limitazioni legate al contenimento dell’emergenza coronavirus.

Il Salone di Ginevra potrebbe tornare nel 2021

Salone di Ginevra 2021 potrebbe tornare anche se con una serie di limitazioni. La kermesse, infatti, potrebbe essere aperta per solamente per i media e svolgersi per tre giorni per permettere alle case di presentare alla stampa le principali novità. A darne notizia è Automotive News Europa e se questa voce fosse confermata tutto un comparto, quello delle fiere, avrebbe un po’ di respiro dopo i mesi di affanno legati alla diffusione planetaria del Covid-19.

Certamente sarà un Salone di Ginevra particolare per la sua brevità temporale, gli spazi ridotti (si parla di stand che possano contenere una sia auto e fino a 10 giornalisti, ma resta valida anche l’ipotesi di spazi espositivi maggiori) e per l’assenza del pubblico che però, d’altra parte, avrebbe inevitabilmente portato alla creazione di assembramenti, assolutamente da evitare in questo periodo e anche nei mesi futuri.