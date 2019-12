Salone di Ginevra 2020: date, biglietti, informazioni e novità

Dal 5 al 15 marzo 2020 andrà in scena la 90esima edizione del Salone di Ginevra, tradizionale kermesse del mondo automotive che promette tante succulente novità

Mancano ancora tre mesi, ma già da oggi è iniziato il countdown a quella che sarà un’edizione ricca e completamente digitale: stiamo parlando del Salone di Ginevra, kermesse svizzera che dal 5 al 15 marzo svelerà tutte le principali novità del mondo Automotive… e non solo. Il focus sarà improntato, infatti, sull’innovazione tecnologica, motivo per cui il sito del GIMS (Geneva International Motor Show) è stato rinnovato, affiancato dall’introduzione dell’app dedicata e delle inedite GIMS Discovery, GIMS Tech e GIMS VIP Day.

SALONE DI GINEVRA 2020: 150 PRESENZE CONFERMATE

Per la 90esima edizione del Salone di Ginevra sono stati confermati, al momento, 150 espositori, che si divideranno tra le tradizionali case automobilistiche e delle inedite start-up, pronte a portare in scena tutte le ultime novità in fatto di tecnologia applicabile al mondo dell’auto.

Anche nel 2020, per esempio, EnergieSchweiz sarà in prima linea per proporre il suo programma dalle CO2 contenute, così come i nostri brand tricolori Fiat e Ferrari. Gli occhi puntati, ovviamente, saranno sulla nuova 500 elettrica e sul prossimo SUV Purosangue, ma non mancheranno tutte le novità dei più importanti marchi europei come BMW, Audi, Mercedes e tanti altri.

SALONE DI GINEVRA 2020: ALL’INSEGNA DEL DIGITALE

L’attenzione, inoltre, sarà rivolta anche alle novità tecnologiche che il Salone di Ginevra 2020 porterà in dote: prima tra tutte l’inedita App GIMS, che consentirà a tutti i visitatori di rimanere aggiornati su tutto ciò che succederà al Palaexpo elvetico. Disponibile per iOS e Android, questa applicazione mostrerà nel dettaglio tutti gli Espositori presenti, permettendo addirittura di acquistare i biglietti d’ingresso per le giornate di apertura al pubblico.

Oltre a questo, l’App GIMS mostrerà anche le ultime novità dell’evento, tra cui GIMS Discovery, GIMS Tech e GIMS VIP Day. Se la prima consisterà in un percorso indoor situato nel padiglione 7 da affrontare alla guida di un veicolo a motore, la seconda mostrerà tutte le start-up destinate a presentare tutto quello che rappresenterà la mobilità del futuro. GIMS VIP Day, infine, consisterà in una ricca presentazione programmata il 4 marzo, giorno precedente l’apertura del Salone: grazie alla presenza delle principali figure del settore Automotive, verranno discussi tutti i temi cari al mondo dell’automobile, tra cui quelli sulle auto elettriche e sulla guida autonoma.

SALONE DI GINEVRA 2020: BIGLIETTI E ORARI

Il Salone di Ginevra 2020 sarà aperto al pubblico dal 5 al 15 marzo, mentre stampa e media avranno la consueta preview a partire dalla giornata del 3 marzo. Gli orari andranno dalle 10 fino alle 20 per i giorni feriali, che diventeranno dalle 9 alle 19 per i sabati e le domeniche previste dal calendario.

Sul sito ufficiale della kermesse svizzera, infine, si potranno acquistare i biglietti d’ingresso: il prezzo oscilla dai 14,50 Euro per gli adulti agli 8 Euro per pensionati e ragazzi tra 6 e 16 anni. Se ottenuti attraverso l’App, i prezzi andranno incontro a uno sconto: 7,30 Euro per il biglietto normale, poco più di 4 Euro per il ridotto (acquistabile anche per la visita del Salone in orario serale dopo le 16). Per quanto riguarda il VIP Day, i costi salgono parecchio: più di 180 Euro fino al 31 gennaio, che diventano 230 Euro dal 1° febbraio in poi.