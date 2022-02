San Valentino 2022: il regalo perfetto è un viaggio su un’auto vintage!

Se non siete abituati alle cene a lume di candela, allora l'offerta di un piccolo viaggio a bordo di una vettura d'altri tempi è quello che state cercando

San Valentino, il giorno degli innamorati, è ormai alle porte: siete pronti per una bella cenetta a lume di candela con tanto di mazzo di fiori di accompagnamento? Questa, se vogliamo, sarebbe la trama perfetta per una coppia “normale”, ma per coloro che amano le auto… la proposta arriva da Slow Drive, azienda specializzata nel noleggio di auto d’epoca per occasioni veramente speciali.

L’offerta è quella di poter salire a bordo di una delle splendide vetture messe a disposizione utilizzando la formula del noleggio “breve” di tre ore (nelle fasce orarie 9-12 e 15-18) a partire da 100 Euro oppure quella del weekend lungo, dal venerdì alla domenica o dal sabato al lunedì con un giorno di noleggio in omaggio (3 al prezzo di 2) a partire da 320 euro. Al totale, poi, è possibile applicare anche il 10% di sconto utilizzando il codice “San Valentino Slow”, valido per tutto il listino dell’e-commerce.

Se volete godervi un San Valentino diverso dal solito, allora non vi resta che collegarvi al sito internet Classiccartour ed effettuare il vostro acquisto: in omaggio riceverete un elegante cofanetto che contiene non solo il buono (utilizzabile entro due anni) per salire a bordo di un’auto vintage come l’Alfa Romeo Duetto, la Fiat 124 Spider, la Porsche 944 S2 Cabrio e la Triumph Spitfire, ma anche la dotazione necessaria per godersi al meglio il panorama di Padenghe sul Garda o della Toscana.

Nel bundle, infatti, sono inclusi i guanti in pelle per il guidatore, gli occhiali da sole anni ’60 per la “navigatrice”, la scheda descrittiva del veicolo, le mappe e tutti gli itinerari. Il parco mezzi è diviso in tre fasce di interesse: Entry (Fiat 500 e Mini Cooper), Medium (Alfa Romeo Duetto, Triumph Spitfire, MG B spider, Fiat 124 spider e VW Maggiolino) e Premium (Alfa Romeo Giulietta, Morgan, Triumph Tr 3, Alfa Romeo osso di seppia, Porsche 944 S2 cabrio, MG TD).