Sanguinetti, i signori dei listini auto con Eurotax

Abbiamo incontrato a Milano, Silvano Sanguinetti e suo figlio Paolo, Presidente e Amministratore della omonima società editrice nota per realizzare un volumetto prezioso per il mondo automotive italiano che racchiude tutti i valori delle auto usate: Eurotax

Eurotax Italia ha compiuto 55 anni e più passa il tempo e più consolida la sua posizione di leadership assoluta. Eurotax Italia è infatti un prezioso termometro del mercato automobilistico italiano attraverso i due celebri volumetti cartacei immancabili in ogni concessionaria che danno il valore di ogni vettura sia dal lato della vendita che dell’acquisto.

Una responsabilità e una autorevolezza conquistata dalla Famiglia Sanguinetti in oltre mezzo secolo di lavoro, riconosciuta da oltre il 90% del settore automotive che lo utilizza quotidianamente. Non chiamatela Bibbia ci dice Silvano Sanguinetti, ma per molti venditori e responsabili commerciali è uno strumento fondamentale che nel corso degli anni si è evoluta con le tecnologie tanto che la versione cartacea sta lasciando sempre più posto al digitale. Eurotax nasce grazie alla sintesi di una mole impressionante di dati raccolti attraverso interviste con esperti del settore e una serie di importanti analisi ed incroci di dati.

Attenzione però che la formula vincente di Eurotax Italia e l’idea geniale dei Sanguinetti (oggi accanto a Silvano, un ruolo di primo piano è coperto dal figlio Paolo che coordina un team di professionisti) è stata quella di non realizzare un semplice programmino informatico ma un autorevole termometro basato su fatti oggettivi che solo l’addetto ai lavori conosce.

Chiodo fisso di Silvano e Paolo Sanguinetti è l’autorevolezza e la serietà e quindi Eurotax Italia ha deluso chi sperava di poter avere una raccolta di dati per favorire concessionari e loro venditori a danno dei loro clienti grazie a basse quotazioni dell’usato così come ha deluso chi cercava un software basico che avesse il compito di svalutare il mercato usato con la scusa di qualche algoritmo. Strade peraltro seguite da altri che però sono state duramente punite dallo stesso mercato che espelle le tossine e tutti i batteri che mettono a rischio un sistema che vale più del 15% del PIL nazionale rappresentato dal mondo automotive nazionale che occupa milioni di persone.

Il segreto di Eurotax Italia

Nessuna formula miracolosa o algoritmo spaziale ma un sistema efficace basato su un complesso meccanismo di indagini di mercato e di elaborazioni dati che riesce a fotografare nitidamente la realtà commerciale estremamente dinamica che ha quindi necessità di un continuo monitoraggio dei flussi di mercato a cui si abbina la conoscenza dei cambiamenti e/o aggiornamenti quasi quotidiani dei prodotti e delle politiche di mercato attuate dalle filiali e dalle stesse fabbriche senza trascurare ovviamente il sentiment delle reti di vendita e dei loro titolari.

Gli obiettivi di Eurotax

La missione Eurotax è di fornire il valore di ogni veicolo usato in modo da evitare errate valutazioni con conseguenti sbagliati ritiri, cercando di stabilizzare e rendere omogeneo il mercato nazionale che si sviluppa in un’area poco omogenea tanto che provincia a provincia possono cambiare anche notevolmente i parametri di valutazione per un modello rispetto ad un altro… Gli aggiornamenti devono essere continui ed infatti la frequenza delle edizioni è mensile.

I concessionari fanno la differenza di Eurotax Italia

Sanguinetti deve gran parte del successo al perfetto feeling raggiunto con i Concessionari e la formula vincente dei suoi risultati è merito della stretta sinergia con la stessa rete. Il sistema Eurotax Italia si basa infatti su un panel di concessionari ufficiali molto significativo sia per copertura di mercato sia per la qualità del trattamento dell’usato. I responsabili dell’usato intervistati dal Team Sanguinetti forniscono la loro esperienza viva sul campo corredata dai dai dati di mercato dei propri modelli nella propria zona.

In queste riunioni dedicate marca per marca che possono durare l’intera giornata vengono analizzate tutte le motivazioni commerciali che determinano il valore come la scontistica, le promozioni, i tempi di consegna, i finanziamenti agevolati, i restyling o i cambi modello, i tempi di giacenza dell’usato, la dotazione e l’aggiornamento degli opzionali. Un confronto vivo ed interattivo fra player importanti della stessa marca che consentono agli stessi protagonisti della rete di confrontarsi e trarre importanti spunti al pari di Eurotax Italia che può approfondire i trend per giungere al valore più prossimo alla realtà.

Informazioni fondamentali

Da tutti questi incontri che impegnano quotidianamente la struttura di Sanguinetti si raccolgono preziose informazioni che possiamo riassumere nell’attribuzione del valore della vettura usata, la tendenza a breve per il modello nuovo e per quello usato, le prospettive di vendita dei singoli modelli e versioni, giacenza media, difficoltà di commercializzazione ed altre info utili per comprendere le realtà locali.

In un mondo in continuo movimenti ecco la bussola Eurotax Italia!

In un mercato quasi schizzofrenico con scene di panico da parte di clienti e venditori con motorizzazioni che salgono o scendono a doppia cifra per una semplice dichiarazione di un paio di sindaci o per attacchi demagogici, Eurotax Italia diventa una bussola preziosa per comprendere gli scenari e poter stabilire gli stessi valori residui di vetture Diesel a due o tre anni così come valutare gli scenari prossimi della elettrificazione.

Eurotax Italia rappresenta inoltre un prezioso strumento per assicurare correttamente la propria vettura in quanto è inutile fare una polizza contro il furto di 50.000 euro se si sa che dopo un anno quella vettura avrà un valore residuo inferiore che sarà liquidato dalla compagnia assicurativa.

Riservatezza ed autorevolezza

Stupisce quindi che solo gli addetti ai lavori conoscano ed apprezzino il lavoro di Sanguinetti e della loro Eurotax Italia quando lo stesso cliente finale potrebbe risparmiare o guadagnare parecchi euro se solo sapesse che prima di andare in Concessionaria chiedesse su Motornet.it la valutazione della propria targa inserendo targa e dando le info essenziali. Al costo di un cappuccio e brioche potreste farvi le vacanze di Natale per tutta la famiglia e forse anche quelle estive! Da oggi questo servizio è promosso anche su Infomotori.com

Un bravo quindi a Silvano e Paolo Sanguinetti che col loro Team stanno dando un prezioso aiuto al settore e non è quindi un caso che la stessa www.infomotori.com abbia deciso di utilizzare il listino nuovo auto e moto di Sanguinetti come di rivoluzionare la propria sezione usato inserendo solo vetture con codice Eurotax per garantire la massima trasparenza ai nostri lettori.

E le sinergie sono destinate a crescere!