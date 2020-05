SCG 004, la Dune Buggy omologata per i rally da costruire in garage!

Si chiama SCG 004/Mini Boot ed è a tutti gli effetti una Dune Buggy che potrebbe facilmente dire la sua alla Dakar o alla Baja 1000, con motore da 2,2 Litri e trazione posteriore

Oggi i SUV sono la tendenza più importante nel mondo dell’automotive: tra questi spiccano quelli sportivi, una categoria che ha convinto addirittura le nostre Ferrari e Lamborghini ad iniziare i progetti delle rispettive Purosangue e Urus. Modelli di alto prestigio, che presto dovranno scontrarsi con un’altra “rivale”: stiamo parlando dell’ultima nata dalle menti della Scuderia Cameron Glickenhaus, costruttore americano quasi sconosciuto in Italia ma che nel mondo si è fatto valere per alcune vetture ad altissime prestazioni che hanno riscosso un grandissimo successo tra gli appassionati.

La proposta del marchio a stelle e strisce, in questo senso, ha un nome e si chiama SCG 004/Mini Boot: si tratta di una vettura davvero innovativa, che prenderà spunto dalla “sorella” SCG 008 “Paris to Dakar” e sarà venduta… in scatola di montaggio. No, non stiamo scherzando! La volontà di James Glickenhaus, proprietario della Scuderia, è quella di offrire un’auto ispirata alla Porsche 959 Rally, una sorta di Dune Buggy in versione “kit car”, cioè in regola con le normative del Ministero dei Trasporti americano ma priva di alcune componenti che la renderebbero una macchina completa.

“La nostra SCG 004/Mini Boot sarà offerta direttamente attraverso il nostro store – cita un post Facebook di James Glickenhaus – Ma non sarà un’auto finita: sarà, piuttosto, un kit di parti che potrete montare a casa vostra. Non sarà venduta con un motore ma è stata progettata per accogliere un Ford EcoTec da 2.2 Litri e una trasmissione Sadev. Questa, di serie, sarà di tipo 2WD posteriore, ma stiamo pensando di offrire a parte la trazione integrale 4×4, in modo da omologarla per la Baja 1000, la Paris to Dakar e tante altre competizioni“.

Il prezzo? Al momento non è ancora stato comunicato, ma oltre alla versione da fuoristrada la Scuderia Cameron Glickenhaus sta progettando anche una variante da pista, in modo da renderla adatta per alcune gare endurance come la 24 Ore del Nurburgring. Cosa c’è di meglio di partecipare a competizioni del genere con una vettura costruita direttamente nel proprio garage?