Sciopero autotrasporti 4 aprile: ancora proteste per il caro carburanti

Secondo Unatras, l'organismo di rappresentanza degli autotrasportatori, gli interventi contro il caro carburanti attuati dal Governo sono insufficienti

Il primo segnale di agitazione messo in atto lo scorso 14 marzo, alla fine, sembra non essere bastato: benchè il Governo italiano abbia attuato degli interventi in assistenza del caro carburanti per via della crisi tra Russia e Ucraina, la situazione sembra non voler migliorare e questo ha portato Unatras, l’associazione di rappresentanza degli autotrasportatori, a organizzare una nuova protesta a partire dal prossimo 4 aprile.

Dopo l’incontro con il Ministero dei Trasporti, Unatras ha confermato che il blocco di tir, camion e auto-articolati si farà davvero, vista la profonda insoddisfazione per le misure di aiuto promosse dal Governo che, in fin dei conti, non stanno dando sollievo alle famiglie italiane nè alla maggior parte dei lavoratori. “Dopo un attento esame, le indicazioni sui possibili interventi presentati nell’incontro di ieri sera al Ministero dei Trasporti sono stati giudicati insufficienti – si legge nel comunicato ufficiale – Pur apprezzando le ipotesi illustrate dalla viceministra Teresa Bellanova, Unatras ribadisce che gli autotrasportatori necessitano di provvedimenti concreti e certi. E ad oggi non è previsto nulla di tutto questo“.

“É finito il tempo degli annunci – continua la nota di Unatras – Il rispetto delle regole è essenziale e fondamentale per superare la difficile fase vertenziale in atto, aggravata dall’incremento registrato sul prezzo del gasolio. Le ipotesi di soluzioni, pur apprezzabili, non sono ancora concretizzate in norme, ma restano mere manifestazioni di volontà. E’ necessario invece un interessamento diretto della Presidenza del Consiglio al fine di individuare le soluzioni possibili che producano un tetto massimo del prezzo dei prodotti energetici, come avvenuto in altri settori produttivi ed energivori“. Se i provvedimenti auspicati non dovessero arrivare, aspettiamoci un vero e proprio stop dei trasporti in Italia…