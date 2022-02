Sciopero benzinai 2022: probabile stop ai rifornimenti il 28 febbraio in autostrada

Viste le divergenze sul Piano di ristrutturazione delle aree di servizio in autostrada, il prossimo lunedì i benzinai potrebbero rimanere chiusi per sciopero

In un momento storico che vede i prezzi dei carburanti alle stelle (il diesel è oltre 1,70 Euro al Litro, mentre la benzina supera l’1,85), la goccia che potrebbe far traboccare il vaso sarebbe solamente uno sciopero dei benzinai. Una possibilità che, a dire il vero, è tutt’altro che remota e che potrebbe diventare una triste realtà il prossimo lunedì 28 febbraio, per il quale i sindacati che rappresentano i gestori delle stazioni di servizio autostradali stanno minacciando di “incrociare le braccia”.

Il motivo? La contestazione del recente aggiornamento riguardante il Piano di ristrutturazione delle rete di aree di servizio dislocate sulle autostrade italiane, che ha messo in luce il sempre attuale tema delle concessioni dei servizi e della distribuzione dei carburanti. Il risultato attuale, infatti, ha portato un aumento vertiginoso dei costi di benzina e diesel (soprattutto se paragonati a quelli della viabilità ordinaria) e una qualità dei servizi scadente, che ha causato una riduzione delle vendite di oltre il 70% negli ultimi dieci anni.

La proposta di sciopero è sostenuta da Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Anisa Confcommercio, che appunto rappresentano i gestori delle stazioni di rifornimento in autostrada e che chiedono come soluzione “un quadro regolatorio certo, capace almeno di contenere il più sfrenato sfruttamento privatistico ventennale, arbitrario e discriminatorio, di cui è stato fatto oggetto un bene di proprietà pubblica che, messo a reddito dai concessionari senza alcun controllo, lascia che allo Stato rimangano le molte responsabilità e i notevoli costi necessari a sanare i danni causati“.