Sciopero trasporti 2022: il 25 febbraio probabili disagi in tutta Italia

Il malcontento causato dalla mancanza del rinnovo del contratto nazionale collettivo per la classe degli Autoferrotranvieri porterà a uno sciopero del trasporto pubblico questo venerdì

In aggiunta al possibile sciopero nazionale dei benzinai in autostrada previsto per la prossima settimana, il nostro Paese sarà presto interessato da un’altra “giornata nera” già questo venerdì, 25 febbraio, quando sarà organizzato un maxi-sciopero del trasporto pubblico indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa, Cisal, Ugl, ai quali si sono poi aggiunte anche le organizzazioni S.l.m. Fast Confsal e Confail Faisa.

La proclamazione di questo “stato di agitazione sindacale unitario” è voluta per la richiesta del rinnovo del contratto nazionale di lavoro della classe degli Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl) e del miglioramento delle condizioni lavorative degli interessati, sia in fatto di normative che dal punto di vista salariale. Con questi presupposti, venerdì 25 febbraio saranno attivate le sospensioni dei servizi di autobus, metropolitane e treni (ad eccezione dei mezzi di Trenitalia) su tutta la penisola e quindi nelle principali città – tra cui Milano, Roma, Napoli e Torino.

Per quanto riguarda il capoluogo della Lombardia, la società ATM ha annunciato lo stop delle linee dalle 8:45 fino alle 15:00 e dalle 18:00 fino al termine del servizio di giornata, mentre Trenord ha sottolineato di voler assicurare la circolazione dei treni nelle fasce orarie 6-9 e 18-21. Le linee interessate sono le seguenti: Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa; Milano Cadorna – Malpensa; Brescia – Iseo – Edolo; Milano – Saronno – Como; Milano – Seveso – Canzo/Asso; Milano – Saronno-Novara N.; Milano – Saronno – Varese – Laveno Nord; S50 Malpensa – Bellinzona.

Passando a Torino, la società di trasporti GTT ha garantito le corse del servizio urbano dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 e quelle del servizio extraurbano-ferroviario da inizio servizio alle 8 e dalle 14:30 alle 17:30. Tra le 15 e le 18, tuttavia, potranno essere sospese le corse della linea SF2 nella direzione Venaria-Torino e viceversa. Più stringente lo sciopero dell’Atac a Roma, in programma dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio con disagi annunciati per autobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord.

Per quanto riguarda Napoli, infine, lo sciopero dei dipendenti ANM coprirà l’intere 24 ore della giornata di venerdì, con disagi su tutte le linee metropolitane, autobus e funicolari. Le uniche corse garantite saranno quelle di tram, bus e filobus nelle fasce orarie dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17 alle 20.