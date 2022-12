Sciopero trasporti pubblici: venerdì 16 dicembre l’Italia si ferma

Venerdì 16 dicembre nelle principali città italiane avverrà un nuovo sciopero di autobus e metropolitane: ecco cosa succederà

Non solo lo stop delle stazioni di servizio in autostrada… ma anche un nuovo sciopero dei trasporti pubblici: al centro ci sono nuovamente le insoddisfazioni sorte nei confronti della nuova Legge di Bilancio 2023, che porterà a uno stop di autobus, tram, metropolitane e treni nella giornata di giovedì 15 e, soprattutto, in quella successiva di venerdì 16 dicembre in tutte le principali città italiane – da Milano a Roma fino a Napoli.

Organizzato da Cgil e Uil proprio come quelli precedenti dell’11 novembre e del 2 dicembre, questo sciopero nazionale definisce la nuova Legge di Bilancio “iniqua socialmente perché penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro paese, sottovalutando l’importanza del trasporto pubblico. I finanziamenti stanziati per questo settore sono insufficienti e questa mancanza rischia di scaricare i suoi effetti negativi sul mondo del lavoro, sia in termini occupazionali che salariali”.

Entrando maggiormente nei dettagli, lo sciopero del 15-16 dicembre interesserà Torino dalle 10 alle 14 per quanto riguarda il trasporto locale e dalle 18 alle 22 in merito al servizio metro, mentre a Milano lo stop andrà in scena principalmente il 16 dicembre dalle 18 alle 22. Poco più slittati in avanti gli orari relativi alla città di Roma (dalle 20 alle 24), mentre a Napoli i disagi potranno essere più consistenti dal momento che il trasporto pubblico locale si fermerà dalle 9 alle 13.