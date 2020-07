Seat Summer Arena: a Bergamo torna di moda il drive-in

Si chiama Seat Summer Arena il drive-in a due passi dalla città realizzato dal Comune di Bergamo, dalla casa automobilistica Seat e da Sbam. Il programma prevede, dal prossimo 8 luglio e fino al 9 agosto, quattro giorni di proiezione settimanale, per un totale di venti serate all’insegna del cinema. Il ricavato dei biglietti di ingresso della Seat Summer Arena sarà devoluto a supporto dell’Associazione Aiuto Donna.

Un po’ alla volta stiamo cercando di metterci alle spalle l’emergenza coronavirus e tornare a una vita normale. Se i cinema possono presentare ancora delle criticità, ecco che dal passato torna un nuovo modo di vedere i film: il drive-in. Da Bergamo, una delle città più copione dal Covid-19, arriva una bella iniziativa.

Dal passato al presente: a Bergamo torna il drive-in

Il Comune di Bergamo, la casa automobilistica Seat e Sbam hanno realizzatola Seat Summer Arena, un grande drive-in in fase di allestimento proprio in questi giorni. Un ritorno al passato rivisitato con tutte le tecnologie a disposizione oggi, dal maxi-schermo, alla tecnologia DCP Cinema e un suono che permettono un’esperienza coinvolgente e da vivere in totale comfort e sicurezza, senza scendere dalla propria auto, grazie alle frequenze FM offerte dal gruppo editoriale NumberOne, media partner dell’iniziativa e da tempo in prima linea per sostenere la città in cui ha sede. “La Seat Summer Arena è un’iniziativa nuova per Bergamo che va ad arricchire ulteriormente il progetto Torniamo in Scena, un cartellone di eventi teatrali, musicali e ora anche cinematografici che rappresentano la rinascita dell’attività culturale della città dopo il lockdown – ha detto l’assessore alla cultura del Comune di Bergamo Nadia Ghisalberti -.

Sono particolarmente contenta di poter destinare l’incasso delle serate in programmazione all’Associazione Aiuto Donna di Bergamo che si occupa di sostenere le donne nel loro percorso di emancipazione dalla violenza e dai maltrattamenti, una situazione che ben sappiamo essersi acuita durante l’emergenza Covid-19. La selezione dei film, curata dal Cinema Capitol di Bergamo, raggruppa film importanti e di recente programmazione con un’attenzione anche a tematiche legate alle donne e ad alcune registe, a cui sono riservate quattro serate. Non mancheranno film per le famiglie. Nel ringraziare Seat, che ha reso possibile l’iniziativa, mi auguro che i cittadini possano apprezzare l’occasione di una serata diversa e partecipare numerosi“.

Il programma prevede, dal prossimo 8 luglio e fino al 9 agosto, quattro giorni di proiezione settimanale (mercoledì, giovedì, venerdì e sabato sera, con apertura dei cancelli prevista alle ore 21.00 e inizio dello spettacolo alle 21.30), per un totale di venti serate all’insegna del cinema. I biglietti si possono prenotare in rete al prezzo di 12 euro per auto. Il ricavato dei biglietti di ingresso della Seat Summer Arena sarà devoluto a supporto dell’Associazione Aiuto Donna. Per i clienti che lo vorranno, inoltre , ci sarà inoltre la possibilità di prenotare la fila Premium Leon, per vivere l’esperienza proprio a bordo della nuova Seat Leon.