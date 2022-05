Semafori con countdown: saranno obbligatori anche per auto e moto

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha pronto il decreto che introdurrà il "countdown" per tutte le tipologie di semafori

Dopo quelli per pedoni e ciclisti, arriveranno anche per tutte le tipologie di veicoli: presto i nostri incroci non saranno più li stessi, perchè i semafori saranno dotati dell’apposito countdown che indica i secondi rimasti per liberare la strada e procedere nella propria direzione di marcia. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha già pronto il decreto in tal senso, il quale estenderà la precedente fase di sperimentazione avviata solamente in alcuni comuni e città italiane per verificare l’efficacia e l’efficienza di questa soluzione.

I semafori con “conto alla rovescia” complessivamente si sono dimostrati un ottimo supporto alla circolazione stradale, dal momento che permettono di far capire al veicolo in attraversamento il tempo rimanente per il passaggio all’incrocio, nonchè di ridurre i tempi morti del traffico cittadino e di velocizzare i tempi di reazione degli automobilisti stessi.

Con questi presupposti il decreto del MIMS (ancora in fase di lavorazione) vedrà l’installazione dei semafori con “countdown” nelle principali intersezioni della viabilità ordinaria delle città italiane, prendendo in carico soprattutto quelle con attraversamenti pedonali e ciclabili per i quali sarà presente anche la luce gialla (assieme a quella rossa e verde) qualora ci fosse più di un senso di marcia o un numero di corsie maggiore di due.

“A distanza di 12 anni è in dirittura d’arrivo il decreto del Ministero con il quale vengono definite le caratteristiche per l’omologazione e per l’installazione di semafori con il tempo residuo di accensione delle luci“: questo è il commento di Luigi Altamura, delegato dell’Associazione Amici della Polizia Stradale che presuppone l’analisi della normativa da parte del MIMS per poi passare al vaglio della Commissione Europea.