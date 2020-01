Sette Lancia Martini Racing per sette milioni di euro: ecco l’asta dell’anno

Il collezionata John Campion ha deciso di mettere all'asta un sotto di sei Lancia Martini Racing. Si tratta di una Delta HF Integrale Gruppo Adel 1988, una Beta Montecarlo Turbo del 1981, una LC1 del 1982, una LC2 del 1983, una Delta S4 Corsa Gruppo B del 1985 e una 037 Rally Evo 2 Gruppo B del 1984

Chi tra gli appassionati d’auto non ha sognato, almeno una volta, di guidare una Lancia da rally con livrea Martini Racing. Certo si tratta di un sogno un po’ costoso, soprattutto oggi, ma per chi non sa mettere un limite (di spesa) alla propria passione ci sono buone notizie.

Un’asta da sogno: sette Lancia Martini Racing

Il collezionista John Campion, infatti, ha deciso di mettere all’asta un sotto di sei Lancia Martini Racing. Si tratta di una Delta HF Integrale Gruppo Adel 1988, una Beta Montecarlo Turbo del 1981, una LC1 del 1982, una LC2 del 1983, una Delta S4 Corsa Gruppo B del 1985 e una 037 Rally Evo 2 Gruppo B del 1984. Tradotto, sei autentici gioielli, simbolo di uno dei momenti di maggiore splendore a livello sportivo per il brand torinese. Vetture riconoscibili al volo per la loro inconfondibile livrea bianca impreziosita dalle strisce blusa azzurre e rosse, su cui spicca il mitico marchio Martini Racing. Le sei auto, ovviamente tutte certificate da Lancia Club Classiche e Abarth Classiche, saranno battute all’asta da Girardo & Co al prezzo di sette milioni di euro. Una cifra da capogiro, comete prestazioni di queste vetture, ma si sa che sognare non costa nulla. Realizzare il proprio sogno, invece, è una cosa diversa.