Siamo nati per guidare? Il libro novità per questa fine 2020, di cui sentiremo sicuramente parlare nel 2021

Il libro “Siamo nati per guidare? Il nostro cervello alla guida, tra capacità di attenzione, tempi di reazione e trappole mentali” di Marco Mazzocco è una lettura che consigliamo a tutti

Per questo Natale ci siamo fatti un regalo e abbiamo letto il libro di Marco Mazzocco, uno dei massimi esperti in Europa di training alla guida efficiente. Scritto con la collaborazione di Leonardo Milani, psicologo e mental trainer della Pattuglia Acrobatica Italiana, Frecce Tricolori e di Fabio Tosolin, presidente di AARBA, Association for the Advancement of Radical Behavior Analysis, e di AIAMC, Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento, oltre che con il supporto e l’esperienza di un team di ben 27 trainers, impegnati da anni nell’ambito

della sicurezza stradale.

Un libro che, per i temi e gli approfondimenti trattati, potrebbe essere annoverato tra i manuali di un corso di laurea in psicologia comportamentale, se non fosse per il linguaggio pratico e diretto, tipico dell’autore, che lo rendono invece adatto a tutti, dai neopatentati ai piloti più esperti, dai professionisti della guida agli studiosi e agli appassionati di

comportamento umano fino ai molti “comuni guidatori” desiderosi di scoprire come si comporta il nostro cervello alla guida.

La lettura è coinvolgente, grazie anche ai test e alle dinamiche presenti, ed è resa scorrevole dalla colorata ed efficace grafica, che caratterizza i dieci capitoli che parlano dei nostri sensi alla guida, del ruolo e delle funzioni della vista e dell’occhio umano, dei tempi di elaborazione delle informazioni, delle trappole mentali, della nostra capacità di percezione e della distinzione tra ciò che vediamo e ciò che immaginiamo di vedere.

Questo libro, unico nel suo genere, si è rivelato insomma una piacevole sorpresa anche per noi, che da sempre ci occupiamo di avanguardie nel settore motori e supportiamo le innovazioni utili alla sicurezza su strada. All’autore e alla sua squadra auguriamo che, a questa prima Edizione della Casa Editrice “Efficient Driving Publishing”, facciano seguito altre pubblicazioni ed approfondimenti, sempre utili ad innalzare il livello di consapevolezza e di sensibilità di ciascuno di noi, quando si trova al volante.

Il libro “Siamo nati per guidare? Il nostro cervello alla guida, tra capacità di attenzione, tempi di reazione e trappole mentali” si trova sul sito https://www.efficientdriving.it/ nella sua pregiata versione cartacea e, in versione e-book su https://store.streetlib.com/it/marco-mazzocco/ siamo-nati-per-guidare (disponibile sia nel formato .mobi per Kindle e .epub per gli altri dispositivi) e nei maggiori store online.