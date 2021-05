Skoda Auto ritira dal mercato i suoi monopattini perchè non sicuri!

Il marchio ceco ha interrotto le vendite dello Skoda Scooter e richiamato tutti i prodotti venduti dalla sua rete perchè pericolosi per i propri clienti

ŠKODA AUTO ha rilevato guasti di costruzione sullo ŠKODA SCOOTER, il monopattino che è stato venduto ai clienti negli anni 2019 e 2020. Per questo motivo ŠKODA AUTO ha deciso di richiamare tutti gli scooter consegnati e interrompere le vendite dei nuovi monopattini. ŠKODA AUTO consiglia di non utilizzare più lo scooter e di contattare il partner ŠKODA dei clienti.

A causa di una saldatura insufficiente sullo scheletro dello scooter, due parti collegate dello scheletro possono rompersi. Il secondo possibile problema è un meccanismo di piegatura non funzionante correttamente. Sfortunatamente il cliente non può riconoscere se la saldatura è abbastanza forte o se il meccanismo di piegatura funziona correttamente.

Per la serie che è meglio fare ciò che si è capaci a fare e non mettere un adesivo col proprio su prodotti realizzati da terzi con standard di qualità evidentemente non adeguati. Degno di merito il richiamo di Skoda che trovate a questo link e molto probabilmente in futuro staranno ben più attenti nel marchiare Skoda prodotti realizzati da produttori esterni al Gruppo a cui appartiene il marchio della Repubblica Ceca.