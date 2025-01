Skoda Elroq 60: il compromesso perfetto tra autonomia e prezzo

Skoda ha deciso di ampliare la gamma del suo nuovo Skoda Elroq con il debutto della versione 60. Si tratta di un’aggiunta pensata dal marchio ceco per ampliare l’offerta e rispondere alle esigenze di un mercato in continua crescita.

Posizionamento nella gamma

Lo Skoda Elroq 60 si inserisce come versione intermedia nella gamma di SUV elettrici del brand del Gruppo Volkswagen, offrendo una soluzione calibrata tra la più compatta e accessibile 50 e la più performante e completa 85.

Con una batteria da 63 kWh e un’autonomia dichiarata di 428 km con una sola ricarica, l’Elroq 60 offre una capacità sufficiente a coprire sia gli spostamenti quotidiani che viaggi più lunghi, senza compromettere l’esperienza di guida. La scelta di una batteria intermedia consente di mantenere il prezzo d’acquisto contenuto rispetto alla versione top di gamma, rendendola accessibile a una fascia più ampia di clienti.

Questa versione si rivolge a chi apprezza la possibilità di avere un SUV elettrico con tecnologie avanzate e prestazioni solide, ma che allo stesso tempo desidera evitare gli investimenti richiesti dai modelli più completi. In questo senso, la nuova variante 60 si pone come una scelta versatile e intelligente per chi cerca un equilibrio ottimale tra efficienza e convenienza.

Le specifiche tecniche

La nuova versione si distingue per specifiche tecniche progettate per offrire un’esperienza di guida elettrica bilanciata e performante. Al centro delle sue caratteristiche c’è una batteria dalla capacità lorda di 63 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 428 km secondo il ciclo WLTP.

Il motore elettrico da 204 CV (150 kW) è posizionato sull’asse posteriore, conferendo al nuovo Elroq 60 una trazione solida e un comportamento dinamico ottimizzato. Questa configurazione è stata studiata per garantire una guida fluida e reattiva, in linea con le aspettative di chi sceglie un veicolo elettrico di questa categoria.

In termini di ricarica, il modello supporta una potenza massima di 165 kW in corrente continua, permettendo di ridurre significativamente i tempi di sosta per il rifornimento di energia. In alternativa, è possibile effettuare la ricarica in corrente alternata con una potenza fino a 11 kW, offrendo una maggiore flessibilità in base alle necessità dell’utente e alle infrastrutture disponibili.

Le dotazioni tecnologiche

La nuova variante del SUV 100% elettrico si distingue per una dotazione tecnologica di alto livello, pensata per offrire un’esperienza di guida sicura, confortevole e intuitiva. Tra i punti di forza figurano i sistemi avanzati di assistenza alla guida, progettati per rendere ogni viaggio più semplice e sicuro.

Il cruise control adattivo regola automaticamente la velocità in base al traffico, garantendo una guida fluida anche su strade congestionate. Il mantenitore della corsia assiste nel mantenere il veicolo nella posizione corretta mentre il sistema di assistenza al parcheggio semplifica le manovre in spazi ristretti.

Il cuore della tecnologia a bordo è il sistema di infotainment, che si avvale di un ampio display da 13 pollici, un’interfaccia moderna e altamente reattiva. La compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto consente agli utenti di integrare perfettamente i propri dispositivi mobili, accedendo a musica, mappe e comunicazioni direttamente dal display dell’auto.

A completare il quadro tecnologico c’è il sistema di climatizzazione bizona, che permette al conducente e ai passeggeri di regolare in modo indipendente la temperatura, garantendo un comfort ottimale per tutti.

Design e funzionalità

Lo Skoda Elroq 60 si presenta con un design che incarna il nuovo linguaggio estetico Modern Solid dell’azienda, già adottato da altri modelli del marchio, come il nuovo restyling dell’Enyaq. Questo stile si distingue per linee pulite, un approccio minimalista e dettagli che esaltano il carattere moderno e robusto del veicolo.

Con una lunghezza di 4,49 metri, l’Elroq 60 mantiene dimensioni compatte, ideali per la guida urbana, senza sacrificare lo spazio interno. Il bagagliaio offre una capacità variabile che va da 470 a 1580 litri.

Un aspetto che caratterizza il modello è l’attenzione alla praticità, evidenziata dalle soluzioni Simply Clever tipiche di Skoda. Questi dettagli includono funzionalità che migliorano l’esperienza d’uso quotidiana, come vani portaoggetti ben studiati, sistemi di organizzazione del carico e altre innovazioni che rendono ogni elemento dell’auto utile e accessibile.

La variante Sportline

La versione Sportline aggiunge un tocco di dinamismo e sportività al già sofisticato design del modello base. Questa variante si distingue per dettagli stilistici unici, pensati per enfatizzare il carattere grintoso e moderno del veicolo.

Elementi come i cerchi in lega da 20” e i paraurti specifici conferiscono un aspetto più aggressivo e accattivante mentre le sospensioni ribassate di 20 mm all’anteriore e 10 mm al posteriore migliorano non solo l’estetica ma anche la reattività e il piacere di guida.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Skoda Elroq 60 si posiziona sul mercato con un prezzo di partenza competitivo di 38.500 euro, rendendolo una scelta accessibile per chi desidera entrare nel mondo della mobilità elettrica senza rinunciare a prestazioni e dotazioni di alto livello.

Le consegne sono previste a partire dalla primavera del 2025, garantendo ai clienti l’opportunità di guidare un’auto elettrica moderna e tecnologicamente avanzata nel momento in cui la mobilità sostenibile sta diventando sempre più centrale.