Skoda Epiq 2026: allestimenti, motori e prezzi del nuovo crossover elettrico B-SUV

Arriva un nuovo modello sul mercato da parte di Skoda, che si inserisce nel competitivo segmento dei B-SUV elettrici. Epiq è un crossover compatto sviluppato con l’obiettivo di rendere la mobilità a zero emissioni più accessibile, mantenendo un’impostazione orientata alla praticità quotidiana.

Con una lunghezza di 4,17 metri, il modello è pensato per l’utilizzo urbano ma anche per spostamenti extraurbani. L’insieme punta a combinare dimensioni contenute, versatilità e tecnologie di ultima generazione.

Skoda Epiq 2026: design e dimensioni

Skoda Epiq adotta l’ultima evoluzione del linguaggio stilistico del marchio, denominato Modern Solid. Il design combina superfici più morbide con elementi più marcati, con l’obiettivo di conferire un’impostazione visiva solida, mantenendo al tempo stesso un coefficiente aerodinamico di 0,275.

Il frontale è caratterizzato dai nuovi gruppi ottici a forma di T, con tecnologia a matrice LED fino a 12 segmenti sulle versioni di gamma più alta. I cerchi sono disponibili con misure comprese tra 17 e 19 pollici, a seconda degli allestimenti.

Le dimensioni restano compatte: la lunghezza è di 4,17 metri, la larghezza di 1,80 metri e l’altezza di 1,62 metri, con un passo di 2,60 metri, a conferma dell’impostazione orientata all’utilizzo urbano.

Skoda Epiq 2026: interni e bagagliaio

La plancia a sviluppo orizzontale è progettata per aumentare la sensazione di spaziosità e integra una dotazione tecnologica articolata. Davanti al conducente è presente un quadro strumenti digitale da 5,3 pollici, mentre al centro della plancia si trova il display da 13 pollici dedicato al sistema infotainment. Sotto lo schermo sono collocati i comandi fisici per la gestione della climatizzazione.

Il quadro strumenti offre un livello di personalizzazione limitato, ma con una grafica impostata sulla chiarezza delle informazioni. Il sistema infotainment, basato su Android Automotive, integra funzionalità come la visione a 360° e consente la personalizzazione delle icone per un accesso più rapido alle principali funzioni.

Per i rivestimenti sono previsti diversi pacchetti Design Selection, con soluzioni che spaziano dai tessuti ai materiali riciclati. L’abitacolo propone una buona presenza di superfici morbide su pannelli porta e plancia, con un’impostazione generale orientata alla cura dei dettagli nel segmento di riferimento.

Il bagagliaio offre una capacità compresa tra 475 e 1.375 litri, tra i valori più elevati della categoria. È presente un doppio fondo che ne aumenta la versatilità e un piccolo vano anteriore, il cosiddetto “frunk”, dedicato all’alloggiamento dei cavi di ricarica.

Skoda Epiq 2026: motori, batterie e prestazioni

Al lancio, la gamma si articola nelle versioni 35, 40 e 55, tutte con trazione anteriore. Le varianti 35 e 40 adottano una batteria LFP da 37,5 kWh netti, mentre la 55 utilizza un pacco NMC da 51,7 kWh netti.

Le potenze sono pari a 116 CV, 135 CV e 211 CV, con una coppia di 267 Nm per le versioni meno potenti e di 290 Nm per la 55. La potenza di ricarica in corrente continua varia da 50 kW per la 35 fino a 125 kW per la 55, passando per i 90 kW della 40, con tempi di ricarica inferiori ai 30 minuti.

Le prestazioni differiscono in base alla versione: la velocità massima è di 150 km/h per 35 e 40 e di 160 km/h per la 55. L’accelerazione 0-100 km/h varia da 11 secondi per la versione base a 9,8 secondi per la intermedia e 7,4 secondi per la più potente.

L’autonomia dichiarata è di 315 km per 35 e 40, mentre la 55 arriva fino a circa 440 km.

Skoda Epiq 2026: versioni e dotazioni

Al lancio e fino alle prime consegne previste per settembre 2026 sarà disponibile la sola versione 55, proposta negli allestimenti Selection e First Edition. Da ottobre 2026 la gamma si amplierà con le varianti 35 e 40, che entreranno progressivamente a listino.

Le versioni Epiq 35 ed Epiq 40 offrono una dotazione di serie già completa. Tra gli equipaggiamenti figurano i cerchi in acciaio da 17 pollici, i fari full LED anteriori e posteriori, i mancorrenti neri sul tetto, l’accesso senza chiave, il climatizzatore automatico monozona, il display infotainment da 13 pollici, i sensori di parcheggio posteriori e la compatibilità SmartLink wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Il bagagliaio raggiunge una capacità di 475/1.345 litri, superiore a quella della Kamiq.

La versione Selection, disponibile su Epiq 40 e 55, introduce cerchi in lega da 18 pollici, specchietti richiudibili elettricamente e vetri posteriori oscurati. A questi si aggiungono sensori di parcheggio anteriori con retrocamera, accesso senza chiave, luci di benvenuto con proiezione del logo a terra, climatizzatore automatico bi-zona, sedili anteriori riscaldabili e cruise control adattivo.

Al vertice della gamma si colloca la First Edition, riservata alla 55, con elementi estetici dedicati. Sono presenti cerchi in lega da 20 pollici Macaw con finiture Orange Navajo, dettagli esterni in nero lucido e accenti cromatici specifici su tetto, montanti, specchietti e mancorrenti. Completano la dotazione la pedaliera sportiva in alluminio e il volante sportivo a tre razze.

Skoda Epiq 2026: prezzi

La gamma parte dalla versione 35 da 26.400 euro, con prevendita prevista da ottobre 2026. La 40 ha un prezzo di 27.700 euro, mentre la variante 40 Selection è ancora priva di listino ufficiale.

Le versioni al lancio si posizionano più in alto: la 55 Selection è proposta a 36.100 euro, mentre la 55 First Edition raggiunge 38.600 euro.