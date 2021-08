Skoda Ferat: il vampiro degli anni ’80 torna sotto forma di concept

A 40 anni di distanza dalla comparsa nel film Ferat Vampire, questa speciale coupé ritorna oggi sotto forma di prototipo, che mantiene le sue caratteristiche forme da "vampiro"

In pochi se la ricordano… ma negli anni ’80 una Skoda è diventata protagonista di un film horror a tema “vampiri”: si trattava della 110 Super Sport, coupé equipaggiata con un piccolo 1.1 Litri da poco più di 100 cavalli in grado di superare i 200 km/h di velocità massima grazie alla leggerezza della sua scocca che, tuttavia, non trovò la sua realizzazione in un modello di serie.

La vettura, infatti, rimase esclusivamente un esercizio di stile… fino all’arrivo del designer Theodor Pištěk, che la riverniciò di nero dotandola di nuovi fari anteriori e posteriori nonchè di un grandissimo spoiler posteriore, con il quale debuttò proprio nella pellicola del 1982. Costruita in questo modo la 110 Super Sport diventò la Skoda Ferat, un’auto da rally che – secondo il copione – doveva essere alimentata da sangue umano anzichè dalla tradizionale benzina con tanto di forme “vampiresche” intriganti e innovative, che ben ricalcavano il tema del film in cui andò in scena.

A distanza di quarant’anni, oggi Skoda vuole omaggiare questa vettura con una reinterpretazione che farà parte della serie “Skoda’s Icons Get a Makeover”: l’autore del restyling è il francese Baptiste de Brugiere, il quale ha incominciato a delineare dei primi render che potete osservare anche voi scorrendo le foto presenti in gallery. Forme da vampiro all’anteriore, passaruota enormi e un posteriore larghissimo dove spicca un alettone da “Batmobile”: il risultato è super-aggressivo e modernizza ciò che è stata la Ferat originale degli anni ’80.

“Ho portato all’estremo alcuni degli elementi tipici della vettura originale, come l’altezza ridotta, il tetto a punta e il grande alettone posteriore, in modo da conferire all’auto alcuni tocchi contemporanei“, queste le parole del designer francese sulla nuova Skoda Ferat, che presenta anche numerosi dettagli rossi richiamanti il sangue – nettare prelibato dei vampiri. Che ne dite, vi piace questo esercizio di stile firmato Skoda?