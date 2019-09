Skoda Kamiq Monte Carlo: il city SUV boemo è tutto nuovo

Skoda Kamiq Monte Carlo si caratterizza per la sua forte personalità. I dettagli neri della versione Monte Carlo ne enfatizzano il carattere indipendente, rendendolo ancora più interessante per i clienti più giovani. Arriverà nelle concessionarie italiane dal 2020

Skoda presenta al Salone di Francoforte Kamiq Monte Carlo, il city SUV che grazie ad un look sportivo e interni specifici, rappresenta la versione dinamica del più recente modello Skoda. L’auto sarò nelle concessionarie italiane a inizio 2020.

Skoda Kamiq Monte Carlo: carattere sportivo

Skoda ha sempre abbiano i propri modelli ai successi ottenuti nello sport. Questa tradizione di estende al Kamiq, ora disponibili in versione. L’ultimo modello della casa boema sfoggia elementi della carrozzeria neri che si accompagnano a interni specifici. Oliver Stefani, Head of Skoda Design, ha parlato così di questo modello: “Il nuovo Skoda Kamiq è un tipico SUV Skoda, dalla forte personalità. I dettagli neri della versione Monte Carlo ne enfatizzano il carattere indipendente, rendendolo ancora più interessante per i clienti più giovani. Il risultato combina in modo perfetto il design sportivo ispirato ai successi del Brand nel Motorsport e la praticità di un city SUV“. Skoda Kamiq Monte Carlo è subito identificabile grazie ai nuovi elementi estetici in colore nero.

Nel frontale sono evidenti tanto la calandra in nero lucido quanto il rinnovato paraurti con appendici aerodinamiche. Per la prima volta è in nero anche il lettering Skoda sul portellone, mentre i cerchi in lega leggera hanno un design specifico e sono da 17” di serie e da 18” in opzione. Nere sono anche le calotte degli specchietti retrovisori, le barre al tetto e le minigonne che ornano le fiancate. Al posteriore è evidente il nuovo paraurti con ampio diffusore centrale. Le dotazioni di serie includono i vetri posteriori oscurati e il tetto panoramico in cristallo.

Gli interni accolgono conducente e passeggero anteriore su sedili sportivi regolabili con appoggiatesta integrato e rivestimenti specifici Monte Carlo. Il volante sportivo multifunzionale è in pelle perforata con cuciture rosse che richiamano quelle del cambio e della leva del freno a mano. Anche le luci ambiente LED sono rosse e illuminano la consolle centrale, le tasche delle portiere, le maniglie e il vano piedi. Kamiq Monte Carlo offre inoltre luci di lettura LED. Gli elementi decorativi della plancia e il quadro strumenti hanno design specifico, le bocchette di aerazione hanno profili cromati e la pedaliera sportiva è in metallo. Gli speciali tappetini, il lettering Kamiq nel sottoporta e il cielo dell’abitacolo nero completano gli interni.