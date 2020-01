Skoda Kamiq Scoutline: motori e dettagli della nuova versione

Passaruota in nero opaco, cerchi in lega da 17 e 18'' ed altri pregiati elementi distingueranno la nuova versione del city SUV Skoda, la Kamiq Scoutline

Dopo la versione Monte Carlo, Skoda è pronta a lanciare un nuovo modello per il suo city SUV di punta: in occasione del Salone di Ginevra, infatti, la casa automobilistica parte del gruppo Volkswagen lancerà la Kamiq Scoutline, che porrà l’accento sul suo carattere avventuroso grazie ad alcuni dettagli di rilievo come i passaruota in nero opaco, alcuni elementi protettivi della carrozzeria in color argento e i cerchi in lega da 17 o 18”.

Più nel dettaglio, la nuova Skoda Kamiq Scoutline sarà riconoscibile grazie al paraurti specifico con protezione inferiore, mentre al posteriore spiccherà un nuovo diffusore. In argento, invece, saranno colorate le calotte degli specchietti retrovisori e alcuni dettagli del tettuccio. Faranno parte della dotazione di serie anche i vetri posteriori oscurati con cornice cromata, mentre i cerchi saranno impreziositi dalla finitura in antracite. A definire ancora meglio questa versione, ci sarà un apposito badge Scoutline sulle fiancate.

Per quanto riguarda gli interni, la nuova Skoda Kamiq Scoutline avrà una trama decorativa che ricorderà il legno: i sedili, regolabili in altezza, saranno rivestiti con lo speciale tessuto Thermoflux ad alta traspirabilità, mentre volante, leva del freno a mano e leva del cambio sono rivestiti in pelle. A LED sarà dotato il sistema d’illuminazione dell’abitacolo, con colorazione a scelta tra il bianco, il rosso e l’arancione.

La versione Scoutline sarà disponibile in tutte le colorazioni della versione standard e con le motorizzazioni attualmente in gamma, dal 1.0 TSI 95 CV al 1.5 TSI 150 CV passando per il 1.6 TDI 115 CV e per il nuovo 1.0 G-TEC 90 CV con alimentazione monovalente a metano. Sarà presentata al prossimo Salone di Ginevra nel mese di marzo, mentre il lancio in Italia avverrà a settembre con le prevendite a partire dal mese di luglio.