Skoda: la prossima citycar elettrica in arrivo per il 2025

Secondo Thomas Shafer, CEO di Skoda, l'erede della Citygo sarà diversa dalle proposte attualmente in lavorazione di Seat, Cupra e Volkswagen

Mentre in tutta Europa sono stati riaperti gli ordini della Volkswagen e-Up!, il futuro della mobilità sostenibile tedesca sta pensando a quali modelli lanciare nei prossimi anni: per quanto riguarda il marchio Skoda, la volontà è quella di presentare un’erede della Citygo-e iV e di colmare al più presto il gap con le altre aziende concorrenti, prime tra tutte Seat, Cupra e la stessa Casa di Wolfsburg.

Secondo le recenti dichiarazioni del CEO del brand ceco, Thomas Shafer, riportate dal magazine Autocar, Skoda ha in programma una nuova citycar elettrica completamente differente da quanto visto finora, il cui concept potrebbe debuttare già nei prossimi mesi di quest’anno. La sua base di partenza sarà la piattaforma “MEB Entry” su cui poggeranno anche la VW ID.2 (derivata dal prototipo ID.Life) e la Cupra Urban Rebel, un pianale molto compatto che quindi supererà di poco i 4 metri di lunghezza complessiva.

Dal punto di vista dell’estetica, invece, le opzioni per la nuova citycar elettrica del marchio Skoda sono sostanzialmente due: la prima definisce una carrozzeria rialzata in stile crossover, la seconda un‘impostazione più classica a cinque porte votata alla praticità di utilizzo nel quotidiano. Per quanto riguarda i prezzi, invece, ci aspettiamo un listino di attacco compreso nella fascia 20-25.000 Euro, quindi ampiamente alla portata della maggior parte degli automobilisti. Il suo arrivo sul mercato? Non prima del 2025.