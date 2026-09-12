Skoda Peaq 2026: 936 km con una sola ricarica per il SUV elettrico a sette posti

Skoda Peaq ha percorso 936 km con una sola ricarica, stabilendo un nuovo riferimento tra i SUV elettrici a sette posti. Il test è stato effettuato con una vettura di serie e si è concluso con un consumo medio di 9,2 kWh/100 km.

Il viaggio è partito dalla sede Skoda di Mladá Boleslav, in Repubblica Ceca, ed è terminato a Zandvoort, nei Paesi Bassi. La prova si è svolta sotto la supervisione dell’ente di certificazione TÜV SÜD.

Skoda Peaq 2026: 289 km oltre l’autonomia WLTP

La versione protagonista del test è Skoda Peaq 90, equipaggiata con una batteria da 91 kWh, di cui 86 kWh utilizzabili. Il sistema di propulsione prevede un motore posteriore da 210 kW, pari a circa 286 CV, abbinato alla trazione posteriore.

Nel corso dei 936 km percorsi senza ricarica, il consumo medio registrato è stato di 9,2 kWh/100 km. Un dato nettamente inferiore rispetto a quello che si può ottenere in condizioni di utilizzo ordinario, anche perché il percorso e lo stile di guida sono stati scelti appositamente per ridurre al minimo i consumi.

L’autonomia omologata di Skoda Peaq 90 arriva fino a 647 km nel ciclo WLTP. Il risultato ottenuto nella prova supera quindi il valore ufficiale di 289 km, pari a circa il 45%.

Skoda Peaq 2026: aerodinamica e guida orientate all’efficienza

Il test è stato ideato da due dipendenti Skoda, Marek Jež e Jakub Krs, con l’obiettivo di verificare fino a che punto fosse possibile estendere l’autonomia del nuovo SUV elettrico. Per riuscirci, il percorso è stato pianificato scegliendo condizioni favorevoli e adottando una guida orientata al contenimento dei consumi.

A contribuire al risultato anche l’aerodinamica del modello, che dichiara un coefficiente di resistenza Cx pari a 0,249. L’esemplare utilizzato montava inoltre cerchi da 19 pollici con pneumatici di serie a bassa resistenza al rotolamento.

Il viaggio è iniziato il 25 agosto 2026 a mezzogiorno dalla sede Skoda di Mladá Boleslav. Dopo l’attraversamento della Germania e alcune soste per il cambio dei conducenti, il riposo e i pasti, l’equipaggio ha raggiunto i Paesi Bassi e completato il percorso a Zandvoort nel pomeriggio del giorno successivo.

Skoda Peaq 2026: dimensioni, produzione e dotazioni

Skoda Peaq rappresenta il SUV più grande e spazioso della gamma Skoda ed è prodotto nello stabilimento principale di Mladá Boleslav. Il modello introduce anche alcune soluzioni inedite per il marchio, sia dal punto di vista del design sia per quanto riguarda le tecnologie di bordo.

Tra queste figurano le maniglie delle porte a filo carrozzeria, il tetto panoramico con Dynamic Shade Control e la ricarica bidirezionale, che consente alla batteria di fornire energia anche verso dispositivi o sistemi esterni compatibili. Secondo i dati diffusi dal costruttore, gli ordini raccolti per Skoda Peaq hanno già superato quota 10.000 unità.