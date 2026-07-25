Skoda Peaq 2026: caratteristiche, autonomia e prezzi del nuovo SUV elettrico a 7 posti

Škoda Peaq è il nuovo SUV elettrico a sette posti con cui il costruttore boemo amplia la propria offerta a zero emissioni. Destinato a ricoprire il ruolo di ammiraglia della gamma BEV, il modello punta sul segmento dei SUV di grandi dimensioni e rappresenta un ulteriore passo nella strategia di elettrificazione del marchio.

Sviluppata su una piattaforma dedicata e caratterizzata dal linguaggio di design Modern Solid, la vettura si affianca a Kodiaq come alternativa completamente elettrica. L’arrivo di Peaq completa inoltre una famiglia composta anche da Epiq, Elroq ed Enyaq, estendendo la presenza del brand nel mercato elettrico.

Skoda Peaq 2026: dimensioni e design

Con una lunghezza di 4,87 metri, una larghezza di 1,87 metri, un’altezza di 1,66 metri e un passo di 2,97 metri, Škoda Peaq si colloca tra i modelli più grandi mai realizzati dal marchio. Le proporzioni sono quelle di un SUV di grandi dimensioni, caratterizzato da un’impostazione orientata anche all’efficienza aerodinamica.

Il design riprende il linguaggio stilistico Modern Solid, già introdotto sugli altri modelli della gamma. Il frontale è contraddistinto dal pannello Tech-Deck Face con inserti luminosi a LED, mentre gli allestimenti superiori possono essere equipaggiati con fari Matrix LED a 18 segmenti. Completano l’esterno le maniglie a scomparsa, i cerchi aerodinamici da 19 a 21 pollici, dieci tinte per la carrozzeria e gli allestimenti Selection e Sportline, entrambi disponibili con le motorizzazioni Peaq 60 e Peaq 90x.

Skoda Peaq 2026: abitacolo, tecnologia e capacità di carico

La dotazione tecnologica comprende un sistema di infotainment con display da 13,6 pollici basato su Android Automotive, compatibile con applicazioni come Spotify, YouTube e Google Maps. Il conducente dispone inoltre di una strumentazione digitale da 10 pollici, affiancata da un head-up display con realtà aumentata disponibile a richiesta.

Per gli interni sono previste cinque configurazioni Design Selection, tra cui l’allestimento Sportline, che si distingue per finiture in Alcantara, sedili con poggiatesta integrato, pedaliera in metallo e volante a tre razze. I materiali utilizzati sono privi di componenti di origine animale e includono oltre 50 kg di materiali riciclati.

Tra gli optional è disponibile il pacchetto Relax, che comprende sedili certificati AGR con funzione massaggio, poggiapiedi regolabili elettricamente, tavolino pieghevole, cuscini anteriori e un’app dedicata al benessere. Il sistema coordina automaticamente climatizzazione, illuminazione ambientale e massaggio dei sedili in base alla modalità selezionata.

La capacità di carico varia in funzione della configurazione dell’abitacolo: il bagagliaio offre 299 litri con tutti i sette posti in uso e raggiunge 935 litri nella configurazione a cinque posti. È presente anche un vano anteriore aggiuntivo (frunk) da 37 litri.

Skoda Peaq 2026: motori, batterie e ricarica

La gamma di Škoda Peaq è composta da due motorizzazioni elettriche. La versione Peaq 60 adotta un motore da 204 CV con trazione posteriore alimentato da una batteria da 59 kWh netti, mentre la Peaq 90x abbina una batteria da 86 kWh netti a un sistema bimotore a trazione integrale con una potenza complessiva di 300 CV.

Entrambe le varianti supportano la ricarica in corrente alternata fino a 11 kW. In corrente continua, la potenza massima raggiunge 165 kW per Peaq 60 e 200 kW per Peaq 90x. La dotazione comprende inoltre la funzione di guida one pedal, il sistema Vehicle-to-Load (V2L) per alimentare dispositivi esterni e la compatibilità con la ricarica Plug&Charge.

Škoda Peaq 2026: prezzi e allestimenti

Škoda Peaq parte da 49.950 euro per la versione Peaq 60 Selection. Lo stesso gruppo propulsore è disponibile anche nell’allestimento Sportline, proposto a partire da 55.000 euro.

Per chi sceglie la versione Peaq 90x con trazione integrale e 300 CV, il listino parte da 59.950 euro nell’allestimento Selection e raggiunge 65.000 euro nella configurazione Sportline, che rappresenta il livello di equipaggiamento più completo della gamma.