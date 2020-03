Skoda Scala Spider: la sportiva senza compromessi

Skoda Scala Spider ha un look di una spider come tratti sportivi e moderni che prendono spunto delle sportive del Gruppo Volkswagen. La versione definita verrà svelata il prossimo giugno

Quanto manca all’uscita della Skoda Scala Spider? Difficile dirlo, ma i più curiosi potranno trovare parziale soddisfazione ai propri desideri con le immagini diffuse dai giovani designer della Skoda Academy diretta da Oliver Stefani, in occasione della settima edizione dello Student Concept Car, da cui possiamo intravvedere qualche dettaglio.

Skoda Scala Spider: le caratteristiche

Il concept della Skoda Scala Spider inizia a prendere forma grazie ai disegni presentati alla settima edizione dello Student Concept Car. In questa versione la Skoda Scala ha il look di una spider come tratti sportivi e moderni che prendono spunto delle sportive del Gruppo Volkswagen. La vettura si presenta come una due posti con una serie di dettagli che solleticano la fantasia di chi ha il piede “pesante”.

Qualche esempio: lo scarico centrale esagonale che richiama i migliori esemplari Lamborghini, ma anche le due gobbe dietro ii sedili che richiamano quelle che caratterizzano la Porsche 911 Speedster. Tra gli altri tratti distintivi spiccano i grandi cerchi in lega leggera da 19 pollici. Per quanto riguarda gli interni, la scelta è ricaduta su soluzioni più tradizionali, per certi versi vicini alla Scala che troviamo sul mercato, come il display dedicato al sistema di infotainment e quello che raccoglie tutta la strumentazione digitale. Per vedere la versione definitiva della Skoda Scala Spider, però, servirà un po di pazienza: l’appuntamento è fissato per il prossimo giugno.