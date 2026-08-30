Skoda Slavia 2026: arriva il restyling, con nuovo cambio automatico e più tecnologia

Skoda Slavia si aggiorna in India con un restyling che interviene su design, motorizzazioni, tecnologia di bordo e dotazioni di sicurezza. La berlina è prodotta localmente sulla piattaforma MQB-A0-IN e rientra nella strategia “made in India, for India” del marchio.

Tra le principali novità ci sono i nuovi fari LED, i gruppi ottici posteriori ridisegnati con indicatori di direzione sequenziali e il nuovo cambio automatico a otto rapporti per il motore 1.0 TSI. La gamma comprende anche il 1.5 TSI con DSG a sette rapporti, oltre a nuove dotazioni come la telecamera a 360° e la funzione di massaggio per i sedili posteriori.

Skoda Slavia 2026: cambio look e versione Monte Carlo

Il restyling introduce nuovi fari LED, gruppi ottici posteriori ridisegnati con indicatori di direzione sequenziali e nuovi cerchi in lega. Anche l’abitacolo riceve aggiornamenti, con nuove combinazioni cromatiche e un sistema di infotainment di nuova generazione.

Al lancio è disponibile anche l’allestimento Monte Carlo, caratterizzato da verniciatura bicolore, dettagli esterni neri, badge dedicati e richiami stilistici alla tradizione sportiva del marchio.

Skoda Slavia 2026: nuovo cambio automatico a otto rapporti

La gamma motori resta basata sui propulsori TSI. Il 1.0 TSI può ora essere abbinato a un nuovo cambio automatico con convertitore di coppia a otto rapporti, soluzione inedita nel segmento, oppure al manuale a sei marce.

Il 1.5 TSI continua invece a essere proposto con il cambio automatico DSG a sette rapporti. Le versioni equipaggiate con questo motore adottano ora anche i freni a disco posteriori.

Skoda Slavia 2026: più tecnologia a bordo

Tra le nuove dotazioni ci sono la funzione di massaggio per i sedili posteriori, la telecamera Area View a 360°, il Park Pilot con sensori anteriori e il Digital Cockpit da 10,25 pollici.

Il sistema di infotainment da 10,1 pollici supporta Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless e integra un AI Companion basato su Google Cloud Automotive AI Agent. Il sistema è stato sviluppato per riconoscere anche gli accenti dell’inglese parlato in India e consente di gestire tramite comandi vocali musica, chiamate, climatizzazione e altre funzioni.

Skoda Slavia 2026: sicurezza e dotazioni di assistenza

Sul fronte della sicurezza, Slavia ha ottenuto cinque stelle nei test Global NCAP sia per la protezione degli adulti sia per quella dei bambini. L’equipaggiamento di serie comprende oltre 25 sistemi di sicurezza attiva e passiva, tra cui sei airbag.

Tra le altre dotazioni figurano tergicristallo e sbrinatore posteriori, sensore pioggia, accensione automatica dei fari, specchietto retrovisore interno auto-oscurante e specchietti esterni con trattamento antiabbagliamento.

Skoda Slavia 2026: il ruolo della berlina in India

Skoda Slavia è arrivata sul mercato indiano all’inizio del 2022, dopo Kushaq, come secondo modello della strategia locale del marchio. Il nome richiama una denominazione storica utilizzata da Václav Laurin e Václav Klement nel 1896 per le biciclette prodotte a Mladá Boleslav.

Da allora il modello ha raggiunto quasi 80.000 unità vendute ed è diventato uno dei più diffusi del proprio segmento in India. Nell’attuale gamma locale delle berline Skoda affianca Octavia RS, mentre Superb è attesa nel 2027.

Skoda è presente in India dal 2000 e, dal 2018, ha assunto la responsabilità delle attività del Gruppo Volkswagen nel Paese. Da qui è partita la strategia “made in India, for India”, che ha portato sul mercato prima Kushaq, poi Slavia e successivamente Kylaq.

L’India ha inoltre un ruolo più ampio nella strategia internazionale del marchio, sia come mercato di crescita sia come base per l’esportazione verso altre aree. Oltre al mercato locale, infatti, alcuni modelli vengono destinati anche a Vietnam, Medio Oriente, Africa e altri mercati della regione ASEAN.