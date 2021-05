Skoda Top Dealers Italia, scopri i migliori Concessionari Skoda

nfomotori ha selezionato le migliori concessionarie Skoda per servizi, accoglienza, soddisfazione clientela, digitalizzazione, dinamicità ed attenzione verso la mobilità sostenibile. Si tratta di una lista "dinamica" che i nostri stessi lettori possono modificare segnalando nuovi dealer altamente professionali o allertandoci che alcuni di quelli presenti non li hanno trattati con cura e professionalità

Quali sono i migliori concessionari Skoda in Italia? Domanda non facile a cui Infomotori ha cercato di rispondere con una ricerca basata sia sui numeri (le dimensioni contano per offrire servizi di qualità) sia sull’attenzione verso la clientela controllando anche la loro reattività nel rispondere sugli stessi canali social. Oltre che per la Skoda lo abbiamo fatto per tutte le marche ed a questo link potete verificare quali sono i Top Dealers Italia dove la qualità è e deve essere di casa.

Il marchio Skoda è fra i più ricercati dai concessionari per due motivi: fa parte del Gruppo Volkswagen ed offre il miglior rapporto qualità-prezzo essendo il brand forse con meno appeal per via della sua origine nella Repubblica Ceca che non è glamour come la spagnola SEAT nè prestigiosa come gli altri marchi tedeschi del Gruppo. Poi sul versante “flotte” Skoda è best in class offrendo prodotti affidabili a condizioni davvero competitive.

Non è quindi un caso se alcuni fra i maggiori Gruppi di Dealer abbiano nel loro portafoglio il marchio Skoda a partire dai leader Eurocar (protagonisti del Gruppo Volkswagen) e Barchetti (molto forte con Stellantis ma che non trascura di certo la marca della Repubblica Ceca).