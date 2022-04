Smart #1: il nuovo SUV elettrico della Casa tedesca ha 272 cavalli

Il marchio teutonico, oggi parte del Gruppo Daimler, ha presentato il primo B-SUV a zero emissioni costruito in collaborazione con Geely: arriverà l'anno prossimo con prezzi da 35.000 Euro

Le nostre anticipazioni di febbraio si sono finalmente concretizzate: il marchio Smart, parte del Gruppo Daimler, ha tolto i veli alla versione di serie della Smart #1, primo SUV completamente elettrico realizzato in collaborazione con la cinese Geely e pronto a rivoluzionare la mobilità urbana prendendo il posto delle precedenti Fortwo e Forfour. Fa parte dei crossover compatti di categoria B ed è stato concepito praticamente da zero, in modo da essere visto come un prodotto davvero unico nel proprio genere.

Sfogliando le immagini ufficiali presenti nella gallery di questo articolo, la Smart #1 si presenta con un corpo vettura lungo solamente 4,27 metri per un passo di 2.750 mm: questo significa che la carrozzeria è stata sfruttata fino all’ultimo centimetro per assicurare la massima abitabilità per i cinque posti a sedere nell’abitacolo, sul cui retro è inoltre presente un bagagliaio dalla capacità complessiva di 323 Litri (spostando il divano posteriore in avanti diventano 411).

Dal punto di vista estetico la Smart #1 colpisce nel segno con forme estremamente fluide e pulite che partono dall’avantreno (dove spiccano i gruppi ottici Matrix LED a forma di Y, poi riproposti anche dietro in un’unica firma luminosa) e proseguono sulle fiancate: qui l’attenzione si concentra sui cerchi da 19”, sulle maniglie delle portiere a scomparsa e sulla particolare forma del tetto (con vetro panoramico), che poi scende repentino verso il retrotreno donando una linea molto particolare ai montanti C.

Passando nell’abitacolo, la Smart #1 fa suo il concetto di “minimalismo” molto in voga oggi nell’automotive attraverso una plancia altrettanto pulita ed elegante, sulla quale il vero protagonista è lo schermo centrale da 12,8” del sistema infotainment (aggiornabile tramite OTA): con quest’ultimo si controllano la maggior parte delle funzioni della vettura, legate a un avatar 3D richiamabile attraverso i comandi vocali che va ad associarsi al proprio, personale, account ID Smart. I comandi fisici sono ridotti all’essenziale, mentre il cockpit è contraddistinto da un piccolo display da 9,2 pollici per le informazioni di base e, a richiesta, l’head-up display con superficie di 10” proiettabile sul parabrezza.

Per quanto riguarda la meccanica, la Smart #1 utilizza la piattaforma SEA di Geely che, in questa configurazione, gli permette di utilizzare una powertrain a singolo motore elettrico installato sull’asse posteriore capace di erogare 272 cavalli e 343 Nm di coppia massima. In abbinamento è previsto poi un pacco batterie da 66 kWh, che regala un’autonomia di 420-440 km (ciclo WLTP) ricaricabile in AC tramite il caricatore da 22 kW in circa 3 ore oppure in DC attraverso le colonnine fino a 150 kW in meno di mezz’ora.

A conti fatti, si tratta di una configurazione differente dalla Concept #1 da cui deriva, la quale invece proponeva una powertrain a doppia unità elettrica (quindi con trazione integrale) da 326 CV e 410 km di autonomia massima. La vedremo in futuro come versione aggiuntiva di serie? La certezza è che, per il momento, dovremo “accontentarci” del modello presentato in questi giorni, i cui pre-ordini partiranno in autunno e le consegne all’inizio del prossimo anno – con prezzi verosimilmente vicini ai 35.000 Euro.