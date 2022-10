Smart #1: via ai pre-ordini in Italia, prezzi da 40.650 Euro

La nuova Smart #1 è offerta in tre versioni (Pro+, Premium e Brabus) e in quella in serie limitata Launch Edition, che arriverà in Italia in soli 150 esemplari

Tempo di apertura ordini per la nuova arrivata in casa Smart: la nuovissima #1 è pronta a debuttare in Italia e lo farà entro i prossimi mesi con una gamma declinata in tre versioni ufficiali a cui si aggiunge la speciale Launch Edition che nel nostro Paese sarà disponibile solamente in 150 esemplari. La modalità per riservarsi un modello prevede una semplice procedura online sul sito ufficiale, che richiede il versamento di un acconto di 500 Euro sotto forma di “voucher” che sarà rimborsato successivamente in concessionaria quando arriverà il momento di confermare il proprio d’interesse d’acquisto.

Entrando maggiormente nei dettagli, la nuova Smart #1 può essere acquistata nella versione di base Pro+ (da 40.650 Euro), in quella intermedia Premium (da 44.150 Euro) oppure nella top di gamma Brabus (da 48.150 Euro). L’allestimento di base comprende il tettuccio panoramico, il clima automatico, i sedili riscaldati, l’Highway Assist e la telecamere esterna con angolo di visuale a 360°, mentre con gli altri allestimenti troviamo in aggiunta i gruppi ottici LED Matrix Cybersparks, l’HUD da 10” per il parabrezza, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e il caricatore in AC fino a 22 kW.

Tutte le Smart #1 nelle versioni Pro+, Premium e Launch Edition sono accreditate di una powertrain full-electric da 272 cavalli e 343 Nm di coppia, mentre la top di gamma Brabus si spinge fino ai 428 CV e ai 543 Nm. La batteria, invece, è condivisa su tutti i modelli ed è quella da 66 kWh: ciò che cambia è l’autonomia, rappresentata da 420 km per le prime tre versioni e da 400 km per la sportivissima Brabus (sempre secondo il ciclo di utilizzo WLTP).