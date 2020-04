Smart Shopping auto grazie ai Concessionari

Il mese di marzo 2020 sarà ricordato come il mese del -85% delle immatricolazioni auto con la sola eccezione della Tesla che sfruttando le bisarche ha consegnato le vetture direttamente dal cliente visto che anche i loro store a Milano e Padova non potevano operare. Aprile 2020 seguirà purtroppo il trend di marzo visto che il Governo pare essersi dimenticato della filiera automotive pur essendoci qualche segnale di risveglio con l’arrivo del Super Commissario Colao che conosce bene sia la connettività sia l’automotive, ma i Concessionari più intraprendenti non mollano, giocando la carta on line per vendere o comunque conquistare clienti che poi concretizzeranno successivamente l’acquisto.

I camion pieni di Tesla consegnate direttamente ai clienti finali, hanno però scosso più di un Concessionario che infatti oggi spinge ancor di più per le consegne a domicilio. In questa fase i Dealer sembrano più reattivi delle stesse Filiali e Case automobilistiche scosse dalla stessa chiusura delle fabbriche anche se ci sono alcune eccezioni lodevoli come il Gruppo FCA che sta lanciando un forte supporto alla rete con sconti importanti e prima rata nel 2021. Sullo stesso versante si sta muovendo Suzuki Italia come Toyota Motor Italia, mentre il Gruppo Renault si è impegnato nel potenziare le videochiamate…

Se non ci saranno scosse o qualche anticipazione dell’ultima ora, fino a lunedì 4 maggio si rischia la paralisi con le Concessionarie che non possono aprire neppure su appuntamento a differenza delle librerie, decisamente preziose e sicuramente più affollate dei Concessionari di auto che potrebbero almeno rimettere in moto la macchina organizzativa… ma non disperiamo e pensiamo sempre positivo senza mai trascurare le precauzioni per tutelare noi ed i nostri cari, specie quelli più anziani.

Spazio e pubblicità quindi ai dinamici ed intraprendenti concessionari e ben vengano ulteriori segnalazioni che promuoveremo con grande piacere ricordando l’impegno sempre più forte di Infomotori verso il settore con la creazione anche di Top Dealers Italia.

Toyota Olviero – Vicenza : Bonus di 500 euro, valore garantito e prima rata nel 2021

#ripartiremoinsieme è la parola d’ordine dello storico Concessionario veneto Oliviero da sempre sinonimo di Toyota il cui titolare guida anche la sezione Dealer di Vicenza che per smuovere le acque punta su un extrabonus di 500 euro sulla gamma Toyota Hybrid unita al valore futuro garantito della vettura e soprattutto la prima rata a gennaio 2021 per tranquillizzare i propri clienti. Tutte le operazioni si possono fare da casa utilizzando cellulare o pc.

Gruppo Ferri – Smart Shopping con consegna a domicilio!

Il Gruppo Ferri, collegato alla galassia SINA (fra i protagonisti della distribuzione del Nord Est con i brand FCA, Hyundai più Kia oltre a Subaru, Volvo, Renaut, Dacia e Maserati) punta dritto allo Smart Shopping completo portandovi la vettura fino a casa! Oltre 1.000 vetture in pronta consegna spingono decisamente a diventare reattivi e pure convenienti con la garanzia di un gruppo solido ed autorevole.

Ford Authos : anche a Torino partono le vendite on line !

Ford a Torino si chiama Authos. Un vero gigante che “non si ferma e rilancia” con Authos Vendita on line che vi permette di selezionare a distanza i modelli in pronta consegna, vederli in videoconferenza, farvi valutare la vostra vettura, ricevere un preventivo con eventuale finanziamento e formula preferita incluso il noleggio. Insomma anche in Piemonte dove neppure le librerie si lasciano aperte potete ricevere un bel pacco a quattro ruote … Authos inoltre a domicilio ti offre test drive, consegna e pure il tagliando!

Autoserenissima Smart Shopping: anche il premium non si ferma !

Smart Shopping pure per Jaguar e Land Rover ma non solo grazie ad Autoserenissima che con la consulenza in videochiamata vi permette di fare tutto on line stando comodamente seduti sul proprio divano e trovando magari occasioni che difficilmente trovereste andando in auto da dealer a dealer …

Trivellato consulenza live con bonus di 1.000 euro.

Trivellato è la firma Mercedes per la maggior parte delle province venete con molti primati compreso l’aver inaugurato il primo centro usato garantito Mercedes Benz. Forti sul territorio con una storia quasi secolare, il Gruppo Trivellato lo è sempre di più nell’online dove ora offre non solo vetture garantite, scontate e selezionate ma pure promozionate con un ulteriore vantaggio che può arrivare a 1.000 euro con la possibilità di bloccare senza impegno la vettura che vi piace per poi contestualizzare in un secondo tempo. Lo stesso trasporto non è un problema con un servizio di consegna a domicilio!

Autosantoro a Potenza conferma che anche al Sud ci si muove!

Acquistare un’auto on line si può pure a Potenza con Autosantoro, Concessionaria Ufficiale Hyundai a Potenza ed attiva dal 1968… Diretti e chiari come si può verificare direttamente dal loro sito: “Acquistare la tua nuova autovettura è semplice e sicuro, e lo puoi fare comodamente da casa tua. Su Autosantoro.it nella sezione shop on line è possibile! Ti spieghiamo come farlo in modo facile, sicuro e conveniente, puoi ricevere a domicilio la tua nuova auto senza mai uscire di casa.”