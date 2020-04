Smart working in auto: secondo Volkswagen è possibile

Se lavorare da casa può rappresentare un problema, allora la soluzione è trasferire il proprio ufficio... in automobile! Ecco la soluzione proposta da Volkswagen con la Sharan

Viene chiamato “smart working” o “lavoro agile” e rappresenta una delle uniche possibilità di continuare la propria professione mentre tutti noi attendiamo la fine dell’emergenza causata dal Coronavirus, che da marzo ci ha costretto a rimanere a casa. Una soluzione da una parte molto conveniente, ma dall’altra frustrante da portare avanti a causa della nostra vita quotidiana, che in alcuni casi rende difficile questa particolare convivenza tra le quattro mura della nostra abitazione.

Come fare, quindi, per rendere il nostro lavoro da remoto migliore? L’alternativa l’ha proposta recentemente Volkswagen, pensando alla Sharan come spazio più riparato dove potersi concentrare meglio su ciò che si sta facendo. Da pratica vettura multispazio, la Sharan offre una lunghezza totale di 4,85 metri e una larghezza di 1,90 metri, ampiamente sufficienti per impostare il proprio “ufficio” come meglio si preferisce.

Un luogo di lavoro a tutti gli effetti su quattro ruote, che ci permette di mantenere i contatti con i nostri collaboratori praticamente dove vogliamo: vicino a casa, oppure in un luogo con una vista accattivante? Ciò che non deve mancare, tuttavia, è la connessione a internet per lo smartphone: in questo la Sharan si distingue per la presenza dell’hotspot che permette la condivisione del segnale su più dispositivi, i quali potranno anche sfruttare la presa da 230 volt al posteriore, utilissima per ricaricare ogni nostro apparecchio elettronico.

L’ampia varietà di configurazioni possibili nell’abitacolo ci permetteranno di impostare lo spazio secondo i nostri gusti e le nostre necessità: su ogni fila di sedili sono posizionati due portabicchieri, mentre i documenti troveranno il loro alloggio nelle tasche laterali della portiera, nel vano portaoggetti o sul sedile ribaltabile del passeggero. Una cosa è certa: con la Volkswagen Sharan lavorare diventerà un piacere!