Special Car: il punto di riferimento per l’auto in Sardegna

Trovare la vettura ideale, capace di unire un prezzo vantaggioso alla massima sicurezza per la propria famiglia, è una scelta importante. In Sardegna, la risposta a questa esigenza si chiama Special Car. Con il suo grande e moderno centro di Elmas, in provincia di Cagliari, questa storica azienda è diventata una vera e propria guida per tutti gli automobilisti dell’isola. Che si cerchi un modello appena uscito di fabbrica o un’occasione tra le auto usate, aziendali e a KM 0, il team di Special Car offre un’accoglienza e una consulenza uniche. Questo modo di lavorare, basato sull’onestà e sulla cura del cliente, ha ottenuto un riconoscimento importantissimo: Special Car è stata inserita con grande merito e piacere nella prestigiosa Guida Top Dealers Italia, che ospita i concessionari migliori d’Italia.
Entrando nei saloni di Special Car si viene accolti dalle ultime novità del mercato. Special Car permette di scoprire da vicino i modelli più moderni, con un occhio di riguardo per le nuove motorizzazioni ecologiche, ibride ed elettriche, ottime per consumare meno e rispettare l’ambiente. I consulenti aiutano i clienti privati a trovare l’allestimento e il colore perfetti per i loro gusti. Inoltre, un intero settore della concessionaria è dedicato a chi usa l’auto per lavoro: artigiani, professionisti e aziende possono trovare veicoli commerciali e soluzioni di noleggio a lungo termine o leasing pensate appositamente per alleggerire le spese di gestione e avere una flotta sempre nuova ed efficiente.
Se il reparto del nuovo guarda al futuro, la sezione dedicata alle auto usate e KM 0 è il vero cuore protettivo di Special Car. Comprare un usato qui non riserva mai brutte sorprese. Prima di essere esposta nei piazzali e negli showroom, infatti, ogni macchina viene portata in officina e controllata da cima a fondo dai meccanici della concessionaria. Vengono verificati i freni, il motore, le sospensioni e tutti i sistemi elettronici di sicurezza. Per dare la massima trasparenza a chi compra, Special Car certifica per iscritto sul contratto i chilometri reali dell’auto, eliminando ogni dubbio. Infine, prima della consegna delle chiavi, l’abitacolo viene lavato a fondo, sanificato e igienizzato, per garantire un ambiente fresco, pulito e sicuro per tutti i passeggeri.
Special Car rende l’acquisto dell’auto un’operazione semplice anche dal punto di vista economico. Negli uffici della concessionaria si possono creare piani di finanziamento personalizzati, decidendo insieme la durata e l’importo della rata mensile più comoda per il bilancio familiare. Se si possiede una vecchia auto da dare indietro, il servizio di permuta offre una valutazione rapida e onesta basata sui prezzi di mercato, scalando subito il valore dal prezzo della nuova macchina e pensando a tutte le scartoffie del passaggio di proprietà. Inoltre, per essere sicuri al 100% della scelta, si può fare un test drive gratuito su strada accompagnati da un esperto, per sentire come frena l’auto, come si comporta in curva e se è comoda come desiderato.
Ecco l’elenco dei dieci servizi più importanti offerti dal gruppo Special Car:
Sponsor