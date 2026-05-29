Special Car: il punto di riferimento per l’auto in Sardegna

Trovare la vettura ideale, capace di unire un prezzo vantaggioso alla massima sicurezza per la propria famiglia, è una scelta importante. In Sardegna, la risposta a questa esigenza si chiama Special Car. Con il suo grande e moderno centro di Elmas, in provincia di Cagliari, questa storica azienda è diventata una vera e propria guida per tutti gli automobilisti dell’isola. Che si cerchi un modello appena uscito di fabbrica o un’occasione tra le auto usate, aziendali e a KM 0, il team di Special Car offre un’accoglienza e una consulenza uniche. Questo modo di lavorare, basato sull’onestà e sulla cura del cliente, ha ottenuto un riconoscimento importantissimo: Special Car è stata inserita con grande merito e piacere nella prestigiosa Guida Top Dealers Italia, che ospita i concessionari migliori d’Italia.

La scelta del nuovo e i vantaggi per chi lavora

Entrando nei saloni di Special Car si viene accolti dalle ultime novità del mercato. Special Car permette di scoprire da vicino i modelli più moderni, con un occhio di riguardo per le nuove motorizzazioni ecologiche, ibride ed elettriche, ottime per consumare meno e rispettare l’ambiente. I consulenti aiutano i clienti privati a trovare l’allestimento e il colore perfetti per i loro gusti. Inoltre, un intero settore della concessionaria è dedicato a chi usa l’auto per lavoro: artigiani, professionisti e aziende possono trovare veicoli commerciali e soluzioni di noleggio a lungo termine o leasing pensate appositamente per alleggerire le spese di gestione e avere una flotta sempre nuova ed efficiente.

Il controllo dell’usato: macchine rigenerate come se fossero nuove

Se il reparto del nuovo guarda al futuro, la sezione dedicata alle auto usate e KM 0 è il vero cuore protettivo di Special Car. Comprare un usato qui non riserva mai brutte sorprese. Prima di essere esposta nei piazzali e negli showroom, infatti, ogni macchina viene portata in officina e controllata da cima a fondo dai meccanici della concessionaria. Vengono verificati i freni, il motore, le sospensioni e tutti i sistemi elettronici di sicurezza. Per dare la massima trasparenza a chi compra, Special Car certifica per iscritto sul contratto i chilometri reali dell’auto, eliminando ogni dubbio. Infine, prima della consegna delle chiavi, l’abitacolo viene lavato a fondo, sanificato e igienizzato, per garantire un ambiente fresco, pulito e sicuro per tutti i passeggeri.

Finanziamenti facili, permuta dell’usato e prove su strada senza pensieri

Special Car rende l’acquisto dell’auto un’operazione semplice anche dal punto di vista economico. Negli uffici della concessionaria si possono creare piani di finanziamento personalizzati, decidendo insieme la durata e l’importo della rata mensile più comoda per il bilancio familiare. Se si possiede una vecchia auto da dare indietro, il servizio di permuta offre una valutazione rapida e onesta basata sui prezzi di mercato, scalando subito il valore dal prezzo della nuova macchina e pensando a tutte le scartoffie del passaggio di proprietà. Inoltre, per essere sicuri al 100% della scelta, si può fare un test drive gratuito su strada accompagnati da un esperto, per sentire come frena l’auto, come si comporta in curva e se è comoda come desiderato.

La carta dei servizi principali

Ecco l’elenco dei dieci servizi più importanti offerti dal gruppo Special Car: