Sportequipe 8: sette posti con l’ibrido plug-in… oppure a GPL

Il marchio italiano parte del gruppo DR Automobiles ha presentato un inedito SUV a sette posti in via di commercializzazione per i primi mesi del 2023

L’offerta del marchio DR Automobiles presto si amplierà con un’altra vettura, brandizzata però Sportequipe 8: si tratta di un SUV a sette posti che si issa senza indugi al top della gamma e che è stato presentato proprio in queste ore al Salone di Parigi in tre motorizzazioni che prevedono sia l’alternativa ibrida plug-in che quella ad alimentazione bifuel benzina-GPL.

Derivata dalla DR 7.0 e imparentata da vicino con la Chery 8, la nuova Sportequipe 8 si caratterizza per un corpo vettura robusto dalle dimensioni imponenti che arrivano in lunghezza a 4,72 metri. Esteticamente si distingue per l’enorme mascherina anteriore con prese d’aria laterali squadrate, mentre passando nell’abitacolo l’importanza è data ai rivestimenti di extra-lusso, al grande schermo centrale per quadro strumenti e infotainment e al display sottostante per la gestione della climatizzazione.

La “ciliegina sulla torta”, però, è nascosta sotto il cofano: la nuova Sportequipe 8 può essere considerata l’unica vettura ibrida plug-in ad alimentazione tri-modale, perchè può fregiarsi di due unità a batterie per la guida in elettrico e di un motore che sfrutta sia la benzina che il GPL come carburanti. Entrando nello specifico, la powertrain della versione Plug-in Hybrid è composta da un 1.5 turbo-benzina con due propulsori elettrici di supporto, che insieme spingono la Sportequipe 8 fino ai 320 cavalli di potenza e ai 510 Nm di coppia massima.

La batteria, invece, è da 19,27 kWh e promette un’autonomia massima di 100 km in modalità elettrica: quella con alimentazione combinata al GPL, invece, raggiunge addirittura i 1.500 km con un pieno. Il cambio abbinato alla trazione anteriore è un automatico CVT a tre rapporti, con il quale si possono scegliere le seguenti modalità di guida: un solo motore elettrico per le basse velocità, due motori elettrici per andature più sostenute, propulsore endotermico più unità elettriche oppure solo l’endotermico con alimentazione mista benzina-GPL.

Quest’ultima sarà disponibile anche sulle versioni non ibride nelle configurazioni 1.6 TGDI da 200 cavalli e 2.0 TGDI da 260 cavalli con trazione 4×4. L’arrivo sul mercato? Per inizio 2023.