SPOTICAR, il brand del Gruppo Stellantis per l’usato garantisce qualità e sicurezza

Spoticar, brand del gruppo Stellantis per il second hand, unisce una rete di concessionari e propone all’utente finale una selezione di oltre 8.000 veicoli usati di tutte le marche. Le vetture usate proposte sul sito Spoticar.it sono selezionate da personale altamente qualificato, verificate con 110 punti di controllo e garantite fino a 48 mesi.

Questa garanzia vale presso tutte le concessionarie Spoticar, dove il cliente può usufruire di molti altri vantaggi fra i quali: test drive prima dell’acquisto, formula Soddisfatto o Rimborsato, assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in Italia ed Europa, consulenza specializzata, possibilità di finanziare l’acquisto delle auto usate e permutare il veicolo di proprietà. Senza contare che Spoticar, in caso di necessità, mette a disposizione un’auto sostitutiva.

Sia sul sito web sia nelle concessionarie Spoticar possiamo trovare veicoli di tutti i marchi, segmenti e con qualsiasi motorizzazione: elettrica, ibrida, ibrida plug-in, benzina, diesel, metano e GPL. Concentrandoci sulle auto ibride plug-in, prendiamo ad esempio la Jeep Compass 4xe Plug-In Hybrid. Jeep Compass 4xe Plug-In Hybrid si caratterizza per un’impostazione stilistica dal design muscoloso e dinamico che non riguarda solo l’estetica ma si rispecchia anche su strada, dove Compass 4xe risulta perfetta sia nell’utilizzo urbano sia per quello fuoristradistico, come ogni vera Jeep che si rispetti.

L’unità di potenza è composta da un motore termico di 1.3 litri turbo benzina da 180 Cv (per l’allestimento Trailhawk) e un propulsore elettrico posto sull’asse posteriore da 60 Cv, prodotto dalla Gkn. La potenza di sistema raggiunge così la notevole cifra di 240 Cv, perfetta sia per tratti extraurbani ma anche per districarsi nel traffico cittadino dove si può viaggiare in modalità full electric.

All’interno della sezione usato di Spoticar troviamo un’ampia scelta di Jeep Compass Plug-in Hybrid, con garanzia dai 12 ai 48 mesi e prezzi a partire da 27.000 euro, ottimi per questo tipo di veicolo che, lo ricordiamo, viene offerto certificato, garantito e con la formula Soddisfatto o Rimborsato. Le versioni di Compass 4xe offerte da Spoticar e dai concessionari aderenti alla rete, tutte con motore 1.3 Turbo T4 PHEV, hanno chilometraggi molto bassi, addirittura alcuni esemplari sono persino km zero. Un usato che a tutti gli effetti è praticamente pari al nuovo.

