Stati Uniti, bimbo di 5 anni alla guida di un’auto: “Volevo una Lamborghini”

A cinque anni alla guida di un SUV: è successo negli Stati Uniti, per la precisione nello Stato dello Utah, dove la Polizia ha fermato un bambino che stava percorrendo l’Interstate 15 alla velocità di soli 50 km/h. Inizialmente gli agenti hanno pensato si trattasse di un adulto in difficoltà… invece si trattava di un bimbo di appena 5 anni: scappato di casa, aveva litigato con la madre perchè pretendeva da lei un’auto di lusso come regalo.

Dopo essersi vista negata la propria richiesta, il bambino è riuscito ad eludere la sorveglianza del fratello e a rubare il SUV di famiglia, mettendosi in viaggio verso la California dove il suo obiettivo era quello di comperare una Lamborghini. Il suo budget? Solo tre dollari, trovati nelle sue tasche. La vicenda è stata diffusa direttamente dalla Polizia stradale dello Utah sui social, con tanto di foto e ripresa dalla CNN. Per il momento non è stato preso alcun provvedimento a suo carico, ma ora la Procura dovrà decidere se sanzionare i genitori per omesso controllo.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB

— Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020