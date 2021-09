Stella Vita: una vera casa ambulante a energia solare

Stella Vita ha un sistema modulare di pannelli solari che le permette di toccare una velocità massima di 120 km orari e avere un'autonomia pari a 730 km al giorno. A bordo ci sono tutti i confort

Con l’allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia, il settore dei camper ha fatto registrare un autentico boom di prenotazioni, come se la voglia di libertà che è cresciuta in tutti noi avesse come naturale sfogo il fatto di poter viaggiare senza dover programmare in maniera dettagliata tappe o soste. Alla fine, cosa c’è di meglio di potersi muove portando con sé la propria cosa?

Stella Vita: una casa mobile da record

Deve essere quello che hanno pensato i ragazzi di Solar Team Eindhoven, gruppo di studenti olandesi noto per i progetti di mobilità a impatto zero. Questa volta, l’idea che hanno presentato è davvero originale. Si tratta, infatti, di una vera e propria casa mobile alimentata a energia solare. Stella Vita, questo il suo nome, è in grado di sfruttare al massimo questo tipo di risorsa e secondo quanto detto dai tecnici, può percorrere fino a 730 km al giorno, toccare una velocità massima di 120 km orari ed essere autonoma senza emettere sostanze inquinanti.

A bordo non manca niente: ci sono, ovviamente, i servizi igienici, la doccia e la cucina che divide la zona notte dalla postazione di guida. La bontà del progetto verrà verifica con un test sul campo: un viaggio che partirà il prossimo 19 settembre e che porterà Stella Vita da Eindhoven alla Spagna, toccando diverse nazioni, per una lunghezza complessiva di 3.000 km. Stella Vita può accumulare molta energia grazie a un particolare sistema di pannelli solari composto da 1.096 celle, che può essere espanso quando il veicolo è fermo e raggiungere una superficie di 17,5 metri quadrati (una volta piegati, i pannelli hanno una superficie di 8,8 mq). Viaggiare è bellissimo, farlo senza emissioni inquinanti lo è ancora di più.