Stellantis e Top Dealers Italia 2027: Fiat guida, Leapmotor avanza. Chi ha scelto i marchi del Gruppo?

Stellantis continua a rappresentare uno dei principali punti di riferimento della distribuzione automobilistica italiana. La Guida Top Dealers Italia 2027 lo conferma attraverso l’analisi degli 85 gruppi selezionati, che evidenzia una presenza particolarmente significativa dei marchi storici del Gruppo, accompagnata dalla rapida affermazione di nuove insegne come Leapmotor.

Ma dietro una presenza distributiva ancora importante si nascondono situazioni profondamente differenti. Fiat cresce con decisione, Opel e Citroën registrano risultati positivi, mentre Alfa Romeo, Jeep, Lancia e Peugeot affrontano una fase più complessa.

Il confronto tra la presenza dei marchi presso i Top Dealers Italia e le immatricolazioni UNRAE permette di individuare alcune delle sfide più importanti per la rete distributiva.

FIAT RESTA IL MARCHIO LEADER, MA LEAPMOTOR CAMBIA GLI EQUILIBRI

Fiat è rappresentata da 23 degli 85 Top Dealers Italia 2027, confermandosi il marchio automobilistico più diffuso all’interno della selezione.

Il dato acquista ulteriore significato considerando le 144.413 immatricolazioni registrate da gennaio a settembre 2026, corrispondenti all’11,38% del mercato italiano e a una crescita del 28,79% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Alle spalle di Fiat troviamo Lancia, presente presso 21 Top Dealers, e Alfa Romeo, rappresentata da 20 gruppi.

Jeep, Opel e Leapmotor raggiungono ciascuna 19 presenze, mentre Citroën e Peugeot si attestano a 18.

È una fotografia che conferma la forza della rete distributiva legata a Stellantis, ma segnala anche un cambiamento importante: la presenza presso concessionari di eccellenza non coincide necessariamente con la quota di mercato o con l’andamento delle vendite.

Il caso più evidente è quello di Lancia, che mantiene una presenza significativa tra i Top Dealers nonostante una quota nazionale dello 0,55%.

All’opposto, Leapmotor ha già conquistato uno spazio distributivo importante e raggiunge il 2,24% del mercato italiano nei primi nove mesi del 2026.

La collaborazione commerciale tra Stellantis e Leapmotor rappresenta quindi una delle novità più rilevanti nell’evoluzione del portafoglio dei concessionari.

OTTO MARCHI, OTTO SITUAZIONI DIFFERENTI: LA RETE ALLA PROVA DEL MERCATO

I dati UNRAE dei primi nove mesi del 2026 offrono una lettura particolarmente interessante.

Fiat: il ritorno alla crescita. Con 144.413 immatricolazioni e un incremento del 28,79%, il marchio torinese rafforza il proprio peso commerciale. Per i 23 Top Dealers che lo rappresentano, la sfida è consolidare questa crescita attraverso nuovi modelli, servizi e fidelizzazione.

Lancia: una rete importante in attesa di risultati più consistenti. Le 21 presenze tra i Top Dealers contrastano con una quota di mercato dello 0,55% e una flessione del 4,87%. Il rilancio del marchio dovrà trasformare il valore della sua storia in risultati commerciali più significativi.

Alfa Romeo: il potenziale del brand e la sfida dei volumi. Con 20 Top Dealers selezionati e 16.057 immatricolazioni, il Biscione mantiene una rete qualificata, ma registra una contrazione del 28,51%. Il rapporto con i clienti, il posizionamento premium e la capacità di valorizzare l’usato diventano leve strategiche.

Jeep: presidiare un mercato sempre più competitivo. Il marchio americano è presente presso 19 Top Dealers, con 45.485 immatricolazioni e una quota del 3,58%. La flessione del 9,51% evidenzia la necessità di rafforzare la proposta commerciale in un segmento caratterizzato da numerosi concorrenti.

Leapmotor: la nuova protagonista della rete. Con 19 presenze tra i Top Dealers e 28.448 immatricolazioni, il marchio cinese distribuito attraverso la partnership con Stellantis dimostra quanto rapidamente possano cambiare le strategie dei concessionari. Il confronto percentuale con il 2025 non è omogeneo, ma la presenza distributiva è già significativa.

Opel: una crescita da consolidare. Il marchio tedesco, rappresentato da 19 Top Dealers, registra 30.638 immatricolazioni e un incremento del 4,17%. Un andamento positivo che offre alla rete l’opportunità di rafforzare la propria posizione.

Citroën: la concretezza premia. Con 18 Top Dealers, 43.929 immatricolazioni e una crescita dell’1,16%, il marchio francese mantiene una presenza rilevante nel mercato italiano.

Peugeot: una sfida tra prodotto e competitività. Il marchio è rappresentato da 18 Top Dealers e registra 60.327 immatricolazioni, con una quota del 4,75% e una flessione del 2,94%. La solidità della presenza commerciale costituisce una base importante per recuperare terreno.

I TOP DEALERS ITALIA: IL VERO VALORE È NELLA QUALITÀ DELLA DISTRIBUZIONE

I numeri dei marchi raccontano soltanto una parte della trasformazione in corso.

Tra i protagonisti della Guida Top Dealers Italia 2027 figurano importanti gruppi multibrand, come De Bona Motors, Ceccato Automobili, Bossoni, Autotorino, Gruppo Ghedini, Stefauto, Maldarizzi Automotive, Pasquarelli Auto e Gruppo Farina.

Sono esempi di organizzazioni selezionate che rappresentano modelli imprenditoriali differenti per dimensioni, presenza territoriale e strategie commerciali.

La loro presenza nella Guida testimonia il valore di una distribuzione capace di evolversi, investendo nelle competenze, nella relazione con il cliente e nella diversificazione dei servizi.

Per i marchi legati a Stellantis, così come per gli altri costruttori, la sfida consiste nel costruire collaborazioni sempre più solide con concessionari che non si limitano alla vendita del nuovo.

L’usato premium, il post-vendita, il noleggio e i servizi finanziari rappresentano oggi componenti fondamentali dell’equilibrio economico dei dealer.

È proprio questa capacità di sviluppare attività complementari che può contribuire a compensare le oscillazioni delle immatricolazioni.

IL MULTIBRAND CAMBIA IL RAPPORTO TRA COSTRUTTORI E CONCESSIONARI

Un tempo il legame tra un concessionario e un marchio automobilistico rappresentava spesso una scelta di lungo periodo, caratterizzata da un rapporto quasi esclusivo.

Oggi lo scenario è profondamente cambiato.

L’arrivo di nuovi costruttori, soprattutto asiatici, permette ai gruppi distributivi di ampliare la propria offerta e raggiungere clienti con esigenze differenti.

La presenza di Leapmotor accanto ai marchi storici di Stellantis è particolarmente emblematica.

Per il concessionario, poter proporre automobili appartenenti a segmenti e fasce di prezzo differenti significa ampliare le opportunità commerciali.

Per il costruttore, invece, diventa fondamentale disporre di partner capaci di rappresentare correttamente il marchio, investire nel personale e garantire un servizio di qualità.

La relazione tra casa automobilistica e dealer si sta quindi trasformando in una collaborazione nella quale solidità economica, qualità manageriale e capacità di generare valore assumono un’importanza crescente.

IL FUTURO DI STELLANTIS PASSA ANCHE DAI SUOI MIGLIORI CONCESSIONARI

La fotografia della Guida Top Dealers Italia 2027 evidenzia un punto fondamentale: il successo di un marchio non dipende soltanto dalla qualità dei modelli o dalla competitività dei prezzi.

Conta anche la capacità della rete distributiva di trasformare un’automobile in una proposta di mobilità completa.

Fiat dimostra quanto possa essere importante una rete capillare e consolidata. Lancia e Alfa Romeo devono valorizzare la qualità dei propri partner per rafforzare il rilancio commerciale.

Jeep e Peugeot affrontano mercati particolarmente competitivi, mentre Opel e Citroën possono lavorare sul consolidamento dei risultati positivi.

Leapmotor rappresenta infine una nuova opportunità, ma anche una sfida: conquistare la fiducia degli automobilisti attraverso la competenza dei concessionari, la qualità dell’assistenza e la continuità del servizio.

Per Stellantis, come per tutti i grandi costruttori, il concessionario non è semplicemente l’ultimo anello della catena commerciale. È il protagonista della relazione con il cliente.

La Guida Top Dealers Italia 2027 valorizza proprio queste capacità, selezionando imprese che dimostrano solidità, innovazione e visione imprenditoriale.

In un mercato automobilistico sempre più complesso, i migliori dealer saranno quelli capaci di scegliere i marchi giusti, costruire relazioni durature e diventare autentici consulenti di mobilità a 360 gradi.

Fonte: elaborazione Top Dealers Italia sull’Anagrafica degli 85 gruppi selezionati per la Guida 2027 e sui dati UNRAE relativi alle immatricolazioni gennaio-settembre 2026. Le presenze indicano il numero di gruppi che rappresentano ciascun marchio, non il numero dei punti vendita.