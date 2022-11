Subaru Rex: il SUV torna in una veste tutta nuova

La terza generazione del Subaru Rex è stata svelata in Giappone: sarà equipaggiata con un motore 1.2 Litri aspirato da 82 cavalli

Un grande ritorno per il marchio Subaru andrà presto ad arricchire il listino del brand giapponese: negli scorsi giorni, infatti, la Casa delle Pleiadi ha presentato la terza generazione della Subaru Rex, sparita dai riflettori nel 1992 ma pronta a tornarvi in una veste completamente nuova. In realtà non si tratta di un progetto che ha preso vita da un foglio bianco, ma piuttosto di una versione re-brandizzata della Daihatsu Rocky, già simile alla Toyota Raize e alla Perodua Ativa.

Lunga quasi 4 metri, larga 1,70, alta 1,62 e con un passo di 2.525 mm, la Subaru Rex condivide la piattaforma e l’estetica della Rocky praticamente al 100% tranne per piccoli dettagli di contorno che includono, ovviamente, il badge della Casa giapponese. Questo modello è destinato (per ora) al solo mercato giapponese in due allestimenti chiamati G e Z, i quali si differenziano sostanzialmente per il diametro dei cerchi (rispettivamente da 16 e da 17”) e per la presenza nel secondo dei fari full LED.

Condiviso anche l’allestimento di bordo, che comprende il Digital Cockpit, l’infotainment fino a 9” di diagonale e la suite Smart Assist ADAS, e l’unica motorizzazione che verrà commercializzata, vale a dire un 1.2 Litri aspirato da 82 CV e 105 Nm di coppia in abbinamento alla trazione anteriore e al cambio automatico CVT a sette rapporti. I prezzi? Da 1.820.000 yen, l’equivalente di circa 12.500 Euro.