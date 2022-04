Subaru Solterra: prova su strada del nuovo SUV elettrico giapponese

Il nuovo "ruote alte" da 218 cavalli con trazione integrale X-Mode fa entrare la Casa delle Pleiadi nel mondo dell'elettrico: ecco le nostre impressioni di guida della Subaru Solterra

Da fine giugno Subaru, marchio icona della trazione integrale e storicamente apprezzato per l’affidabilità dei suoi veicoli, offre al mercato il suo primo SUV a trazione elettrica. Si chiama Solterra, ed è la dimostrazione di come sia possibile guidare in totale sicurezza anche su terreni difficili, divertendosi e con un’anima potente e green. Con garanzia 8 anni a chilometraggio illimitato.

Subaru Solterra è il nuovo SUV completamente elettrico della Casa delle Pleiadi, risultato di un interessante progetto di condivisione di know-how e tecnologie con Toyota. La strategia è stata quella di sommare le eccellenze tecniche di Subaru, ampiamente riconosciute nel settore delle vetture AWD, con quelle di Toyota, brand all’avanguardia nel campo delle auto a propulsione elettrica.

Subaru e Toyota insieme per un futuro eco-sostenibile: è stato questo il piano dei due marchi giapponesi, che hanno condiviso la stessa piattaforma modulare per dar vita rispettivamente ai SUV bZ4X (pianale e-TNGA) e Solterra, due “gemelli diversi” con differenti caratteristiche e posizionamenti di mercato.

La scelta del nome Solterra per il nuovo modello elettrico di Subaru, già esprime la vocazione di questo nuovo SUV Subaru: “Solterra”, deriva infatti dall’unione delle parole latine “Sol” e “Terra” per simboleggiare la fase di convivenza con la natura verso cui ci stiamo muovendo.

L’abbiamo provata in anteprima sul Circuito di Vairano apprezzandone le qualità dinamiche sia in pista sia su fuoristrada.

SUBARU SOLTERRA: UN DESIGN ACCATTIVANTE

La nuova Subaru Solterra è costruita sulla piattaforma e-Subaru Global Platform e si distingue per una linea estetica unica nel proprio genere ed accattivante al primo sguardo. Il nuovo SUV elettrico ha dimensioni notevoli: è lungo 4,69 metri, largo 1,86 e alto 1,65. Nel suo frontale a forme esagonali trovano posto gli affilatissimi gruppi ottici a LED e delle prese d’aria decisamente squadrate, che servono al passaggio del flusso d’aria verso la powertrain a zero emissioni.

La vista laterale della nuova Subaru Solterra sottolinea gli sbalzi, anteriore e posteriore, corti e profilati dal basso verso l’alto. Una soluzione che garantisce la presenza di angoli di attacco e di uscita indispensabili per l’utilizzo in off-road, unitamente ad un’altezza libera sottoscocca di 210 mm.

L’impostazione della vettura è muscolosa e importante e questo si può notare anche osservando le fiancate con gli ampi passaruota (dove sono inseriti cerchi fino a 20”) e le forme del retrotreno, definito in primo luogo dalla linea del tettuccio che termina con un piccolo spoiler a “sbalzo” sul lunotto inclinato.

SUBARU SOLTERRA: POTENZA ELETTRICA A TRAZIONE INTEGRALE

Passiamo ai dati tecnici della powertrain: la Subaru Solterra, come abbiamo anticipato è il primo SUV completamente elettrico della Casa delle Pleiadi ed è costruito attorno a un sistema con due motori sincroni trifase a magneti permanenti, ciascuno della potenza di 80 kW e una coppia di 168,5 Nm, con un propulsore posizionato sull’asse anteriore ed uno su quello posteriore.

In questo modo la trazione integrale (denominata AWD X-Mode) è garantita: il suo funzionamento è di tipo “intelligente”, nel senso che il computer di bordo ripartisce la quantità di coppia disponibile tra avantreno e retrotreno in modo da preservare la quantità massima di aderenza in tutte le condizioni di guida, sia su asfalto che su sterrato. In queste circostanze, come vedremo con la prova su strada, aiuta molto la funzionalità “Grip Control“, che permette di scaricare a terra in maniera ottimale i 218 cavalli e i 336 Nm di coppia massima anche su fondi irregolari e dissestati, dove è richiesta ovviamente un’erogazione più dolce e progressiva.

Il SUV ELETTRICO SICURO, POTENTE E DIVERTENTE

L’assenza del complesso frizione/cambio/albero di trasmissione ha liberato totalmente lo spazio tra l’asse anteriore e quello posteriore. In questo vano è stato inserito il pacco batterie agli Ioni di Litio che consente un’autonomia di 465 km per la versione 4E-xperience e di 414 km per la versione 4E-xperience+, secondo il ciclo WLTC.

Le batterie possono essere ricaricate o attraverso una normale presa di corrente domestica da 220V a corrente alternata AC, o una wall-box se disponibile, impiegando circa dieci ore per la ricarica completa. Più velocemente nei punti di ricarica rapida a corrente continua DC distribuiti sul territorio, nelle stazioni di rifornimento e nei centri commerciali. In questo caso è possibile raggiungere l’80% della capacità totale della batteria in 30 minuti circa.

SUBARU SOLTERRA: IMPRESSIONI DI GUIDA

Grazie al suo generoso passo di 2.850 mm, lo spazio disponibile a bordo è veramente tanto ed è pensato per semplificare il più possibile la vita del conducente e dei passeggeri: il primo, per esempio, ha a disposizione un Digital Cockpit in posizione ribassata che aiuta non solo nel tenere sotto controllo tutti i parametri della vettura, ma anche a guidare con maggiore sicurezza grazie all’incrementata visibilità davanti al cofano. Con il pavimento dell’abitacolo completamente piano, l’abitabilità nel complesso risulta notevole.

Provata in pista e su un percorso in fuori strada, Solterra risulta essere sorprendentemente agile e assai maneggevole da condurre su tutti i terreni. Solterra sorprende per il suo sterzo leggero e la tenuta impeccabile, grazie ai pesi equamente ripartiti lungo l’asse longitudinale ed il basso baricentro favorito dal posizionamento del pacco batterie.

In particolare nel contesto off-road Solterra ha dimostrato la sua fedeltà al DNA della casa delle Pleiadi, con un comportamento notevole in passaggi anche critici.

Il tasto magico è costituito dall’ X-Mode, grazie al quale si attivano i sistemi di mantenimento della stabilità e della trazione del veicolo in condizioni particolari, come in caso di neve, fango, sabbia e bassa aderenza. Il sistema è stato ampiamente messo alla prova nei percorsi off-road, dove abbiamo apprezzato le qualità dinamiche e di sicurezza del SUV elettrico. A seconda delle caratteristiche del terreno, sono disponibili due regolazioni:

Snow/Dirt: quando la strada è coperta di neve compatta o è fortemente dissestata con buche, avvallamenti e grossi sassi.

Deep Snow/Mud: in caso di nNeve fresca profonda, fango o sabbia.

Con l’X-Mode abbiamo provato anche il controllo della velocità del veicolo in discesa, che si può gestire a seconda del contesto con un range compreso tra 4 e 40 km/h. Solterra ha dimostrato di cavarsela anche in passaggi critici, grazie anche ad un diametro di sterzata contenuto e gli angoli a terra favorevoli. Caratteristiche che la rendono interessante anche durante le manovre o nel traffico cittadino.

QUANTO COSTA SOLTERRA?

Il SUV elettrico di Subaru sarà disponibile in due equipaggiamenti: 4E-xperience, che promette di avere di serie già tutti gli equipaggiamenti indispensabili per una guida sicura e divertente, ed il 4E-xperience+ , una versione upgrade della precedente che punta sul comfort e la qualità.

La fascia di prezzo si aggirerà attorno ai 60/65 mila euro, con una interessante garanzia 8 anni e chilometraggio illimitato.