Sui display Tesla debutta il canale Disney Plus

Elon Musk ha annunciato il debutto sui display delle Tesla del canale Disney Plus, che andrà ad affiancare Netflix, Hule e YouTube

Tesla ci ha abituati a stupirci con iniziative e idee davvero originali. Elon Musk, fondatore dell’azienda, è un vulcano di idee e i suoi prodotti sono lo specchio della sua fantasia. Evidentemente il CEO non ama le code al cinema durante le festività e così anziché prendere l’auto per andare a vedere un film, ha deciso di portare il film in macchina.

Tesla porta il cinema in auto

Giusto in mezzo alle festività natalizie, Tesla, per bocca di Elon Musk ha annunciato il debutto sui display delle Tesla del canale Disney Plus, che andrà ad affiancare, nella modalità Theater del sistema di infotainment inclusa nell’ultimo aggiornamento 10.0, la disponibilità di Netflix, Hule e YouTube. L’annuncio del ‘coming soon’ (termine proprio del mondo cinematografico, che significa prossimamente) di Disney Plus è stato dato dallo stesso Elon Musk in risposta ad una domanda fatta via Twitter dal Tesla Owners of Massachusetts.