Supercar cercasi: Knight International, la società che commercia in fuoriserie

Cercate una Ferrari FXX-K o avete una McLaren Speedtail (da configurare)? Fate un colpo di telefono a Knight International, società britannica che commerica in fuoriserie da cifre milionarie

La mail arrivata in redazione da Knight International ci ha lasciato immaginare per qualche minuto cosa significhi commerciare le fuoriserie più esclusive del pianeta. Se avete una McLaren Speedtail ancora da configurare sappiate che Knight la sta cercando. Il Cavaliere delle supercar ha cominciato da giovanissimo, a ventiquattro anni, quando ha acquistato la sua prima Ferrari. Da quel momento non ha più smesso ed oggi -insieme al figlio James- commercia alcune delle vetture più costose ed esclusive del pianeta.

Se volete comprare una Ferrari FXX-K (e avete i soldi per pagarla) è lui che dovete chiamare, ma non solo: la collezione Knight International è semplicemente incredibile, come lo è la pagina About Us sul sito. Gary e James Knight, padre e figlio, si presentano come due uomini semplici con la passione per l’auto. D’altronde buona parte di chi compra fuoriserie ha un’istruzione piuttosto scadente ed entrare nel ruolo di semplice venditore d’auto è una delle chiavi per mettere a proprio agio i compratori.

Ogni auto messa in vendita sul sito della Knight International viene accompagnata da un breve video in green screen in cui una presentatrice, sempre la stessa, racconta brevemente le caratteristiche della vettura. Molti dei clienti che si rivolgono a Knight sperano che possa trovare modelli esclusivi e a tiratura limitata. E, come nel caso della McLaren di cui sopra, non è esattamente l’auto ad essere venduta quanto la prenotazione di quest’ultima. Un mercato che somiglia a quello degli orologi di lusso in edizione limitata e che vede i prezzi di mercato gonfiarsi notevolmente per via della loro esclusività.

Tra i business complementari della società c’è poi la piattaforma YouTube. Con l’accesso alle più rare supercar del pianeta, Knight è in cerca di Youtuber come Supercar Blondie (ragazza giovane, bionda e appassionata d’auto) per far provare loro le auto e mettere bene in evidenza il suo marchio. Un mondo affascinante, bizzarro e che evidentemente non conosce crisi. Lo diceva, sembra, anche Enzo Ferrari: l’ultima auto che verrà venduta sarà una sportiva.