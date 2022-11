Suzuki Across: tutte le novità del MY2023

Gli affinamenti della Suzuki Across per il 2023 riguardano una plancia con quadro strumenti e infotainment di ultima generazione e un sistema di ricarica più rapida per i 75 km di autonomia in elettrico

La Suzuki Across si aggiorna: il 2023 è ormai alle porte e il SUV top di gamma della Casa giapponese introduce sul nuovo Model Year diverse novità, che riguardano principalmente i nuovi schermi del quadro strumenti digitale e del sistema infotainment (di derivazione Toyota RAV4) e il sistema di ricarica della powertrain ibrida plug-in, ora più veloce a ripristinare i 75 km di autonomia da sfruttare in modalità elettrica.

Entrando maggiormente nei dettagli, appena entrati nell’abitacolo della nuova Suzuki Across 2023 lo sguardo è rivolto verso il Digital Cockpit, con diagonale da 12,3” ed equipaggiato con un software molto più moderno, e verso il sistema di info-telematica, funzionante su un display da 10,25” ora provvisto di connettività Apple CarPlay wireless e Android Auto via cavo. Tutto ciò fa parte dell’unico allestimento previsto per il 2023, chiamato Comfort+ e comprendente i cerchi da 19”, i gruppi ottici Full LED, il clima automatico bizona, il portellone posteriore elettrico e diversi aiuti elettronici per la guida autonoma di Livello 2.

Confermata, invece, la powertrain ibrida plug-in composta da un motore 2.5 Litri a benzina in abbinamento a due motori elettrici che assicurano la trazione integrale (denominata E-Four) sulle quattro ruote motrici, per una potenza complessiva di 306 cavalli. Grazie alla presenza della batteria da 18,1 kWh di capacità, inoltre, la nuova Suzuki Across 2023 è in grado di percorrere fino a 75 km selezionando la modalità EV dall’apposito comando sulla plancia.