Suzuki AllGrip: cos’è, come funziona e le versioni disponibili

Il sistema di trazione integrale AllGrip di Suzuki porta ad un livello successivo le capacità di guida di un veicolo su qualsiasi tipo di terreno grazie alle sue funzionalità.

Suzuki ha sempre cercato di innovare e migliorare la sua gamma di prodotti. Una delle sue tecnologie sicuramente più apprezzate è il sistema AllGrip, un sistema di trazione integrale 4×4 che eleva le capacità di guida su qualsiasi terreno.

Cos’è il Suzuki AllGrip?

AllGrip è stato progettato per migliorare la stabilità e la sicurezza del veicolo in diverse condizioni di guida. Questa tecnologia si adatta dinamicamente alle condizioni della strada, migliorando la trazione e il controllo del veicolo, il che risulta in una guida più sicura e stabile.

Come funziona il sistema AllGrip?

Il Suzuki AllGrip utilizza sensori che monitorano continuamente le condizioni stradali e le prestazioni della vettura. In base a questi dati, il sistema regola automaticamente la distribuzione della potenza tra le ruote anteriori e posteriori.

In condizioni di guida normali, il sistema funziona come una tipica trazione anteriore, con la maggior parte della potenza inviata alle ruote anteriori per migliorare l’efficienza dei consumi. Tuttavia, quando i sensori rilevano una perdita di trazione, come in condizioni di bagnato, ghiaccio o neve, il sistema AllGrip ridistribuisce la potenza alle ruote posteriori per aumentare la stabilità e la sicurezza.

AllGrip: tutte le versioni disponibili

Suzuki offre diverse varianti del sistema AllGrip per adattarsi a vari veicoli e stili di guida. In particolare, abbiamo le versioni Auto, Select e Pro.

AllGrip Auto è la versione più semplice, disponibile su modelli come la Ignis e la Swift. Questo sistema distribuisce automaticamente la potenza alle ruote posteriori quando rileva uno slittamento.

AllGrip Select è disponibile su modelli come il Suzuki Vitara e l’S-Cross e offre quattro modalità di guida: Auto, Sport, Snow e Lock. Queste permettono al guidatore di ottimizzare la trazione e il controllo in base alle condizioni di guida.

La prima è ideale per tutti i giorni in quanto favorisce l’efficienza nei consumi e trasferisce la coppia all’asse posteriore in modo automatico per garantire la massima sicurezza soltanto quando ce n’è bisogno.

La seconda migliora la risposta dell’accelerazione attraverso una diversa ripartizione della coppia motrice così da esaltare le performance e il divertimento alla guida. La terza, come suggerisce il nome, è perfetta per la neve, le strade sterrate e le altre superfici più complesse e migliora la trazione in accelerazione, oltre a favorire la stabilità.

Infine, la quarta modalità massimizza il trasferimento di coppia alle ruote posteriori in caso di strade sdrucciolevoli come ghiaccio, fango o sabbia.

AllGrip Pro è la variante più robusta, disponibile sul Suzuki Jimny. Offre la massima capacità in off-road e prevede un ripartitore che consente di passare dalla trazione 2WD a quella 4WD anche con il veicolo in movimento, fino a una velocità massima di 100 km/h.

Quando la modalità 2WD è selezionata, il sistema Suzuki AllGrip Pro collega direttamente le ruote anteriori e quelle posteriori in modo da distribuire uniformemente la coppia e la potenza in tutti e quattro gli angoli. Inoltre, spostando la leva della trasmissione su 4H, si attiva la trazione 4WD così da affrontare le pendenze più estreme sfruttando le marce ridotte.

Perché scegliere il sistema AllGrip?

La scelta di un veicolo con il sistema AllGrip offre diversi vantaggi. Prima di tutto, la trazione integrale può migliorare la sicurezza di guida in una serie di condizioni, compresi terreni scivolosi, strade innevate e percorsi sterrati. Inoltre, la capacità di adattare il comportamento del veicolo a diverse condizioni stradali o stili di guida può rendere la guida più piacevole e rilassata.

Suzuki AllGrip è un esempio di come l’innovazione e la tecnologia possano migliorare la sicurezza e la performance di guida. Questa tecnologia intelligente promette una guida sicura, stabile e versatile, rendendo i veicoli di Suzuki adatti a qualsiasi avventura. Infine, è presente su auto per la città, per le famiglie o su quelle per affrontare avventure off-road nel tempo libero. C’è sicuramente una Suzuki AllGrip che soddisfa le esigenze di ogni guidatore.